Dominicana comienza a lo campeón; México con derrota; Cuba pasa segunda ronda

La acción de la cuarta edición del Clásico Mundial de Béisbol llegó a los grupos C y D con la primera jornada inaugural que dejó el triunfo contundente de República Dominicana, que comenzó su defensa del título de campeona, y la derrota sorpresa de México.

Mientras que en los grupos A y B quedaban definidos los dos mejores de cada uno de ellos, con Cuba el último que logró la clasificación a la segunda ronda tras protagonizar un partido lleno de suspense frente a Australia.

Dominicana después de cuatro años de reinado e invicto del 2013 se presentó de nuevo en el Marlins Park de Miami y no decepcionó en su primer choque del torneo del 2017, con una victoria clara por 9-2 ante Canadá dentro del Grupo C.

El brillante trabajo del abridor Carlos Martínez, jonrones del receptor Welington Castillo y el jardinero José Bautista, más un bullpen que permitió una sola carrera en cinco entradas, hicieron posible que los pupilos de Tony Peña diesen un buen primer paso en su esfuerzo por defender con éxito el título conquistado hace cuatro años.

"Hicimos un gran trabajo en todas las facetas del juego", declaró Tony Peña, que repite como piloto de Dominicana, junto al resto de cuerpo de entrenadores y ocho jugadores en el plantilla del equipo, que ahora tiene marca de 9-0 desde la edición del 2013.

Martínez (1-0) lanzó cuatro entradas con tres hits y una carrera sucia, además de abanicar a tres bateadores y no dio base por bolas.

Bautista conectó el cuadrangular más productivo del partido que fue un bambinazo de tres carreras contra el relevista Dustin Mollekin que sentenció la pizarra al poner parcial de 8-2 en el cierre del sexto episodio ante el delirio de los 27.388 espectadores que acudieron a las gradas del Marlins Park y generaron un auténtico ambiente dominicano.

El próximo compromiso de la República Dominicana será el sábado a segunda hora contra los Estados Unidos, el partido más esperado dentro del Grupo C, con todo el aforo del Marlins Park ya vendido.

Los canadienses también tendrán el viernes día libre, mientras que Estados Unidos y Colombia, que jugará su primer Clásico, harán el debut en el torneo.

El mismo que ya tuvieron México e Italia que dejó a la novena del país anfitrión del Grupo D, que se juega en Guadalajara, con una sorpresiva y frustrante derrota después de haberle racimo de cinco carreras en la parte baja de la novena entrada y ganar el partido por 10-9.

El jardinero derecho John Adreoli conectó un sencillo de dos carreras en la parte baja de la novena entrada y completó la remontada una desventaja de cuatro anotaciones que estaba abajo Italia a tan sólo tres "outs"de perder el partido.

El tercera base Alex Liddi conectó un doblete de dos carreras, el jardinero central Brandon Nimmo le siguió con sencillo productor para recortar la ventaja a una carrera y Andreoli pegó su batazo por segunda base ante un cuadro adelantado ante un lanzamiento del veterano Oliver Pérez que dejó tendida a la novena mexicana.

Italia superó a México por segunda ocasión consecutiva en un Clásico Mundial. Hace cuatro años, los italianos fueron la sorpresa al avanzar a la segunda ronda del torneo.

"Lo demostramos hoy y hace cuatro años", declaró el piloto de Italia, Marco Mazzieri. "Dimos un perfecto ejemplo de la determinación, coraje, pasión y energía que estos muchachos tienen".

Venezuela y Puerto Rico, los otros dos integrantes del Grupo D, harán su debut el viernes por la noche y los dos mejores clasificados pasaran a la segunda ronda.

Los mexicanos buscarán su primera victoria cuando choquen con los boricuas el sábado y cierran ante los venezolanos un día más tarde.

"El próximo partido va a ser como un séptimo juego de Serie Mundial para nosotros, no podemos cambiar el resultado pero vamos a tratar de mantenernos positivos", admitió Édgar González, el manejador de México. "El próximo juego es el más importante para nosotros y sé que este equipo no se va a agachar".

Mientras que Italia tendrá otra prueba de fuego cuando el sábado se enfrente a la poderosa Venezuela.

Si en los Grupos C y D comenzaron las acciones en el A y B las finalizaron en su primera fase con Cuba como la cuarta selección que después de vencer con suspense por 4-3 a Australia logró el pase a la segunda por cuarta vez consecutiva en la historia del torneo.

La novena antillano lo consiguió gracias al bateo oportuno del veterano jardinero Alfredo Despaigne, que en su único turno al bate pegó un grand slam en el quinto episodio y fue todo lo que necesitó el pitcheo de Cuba para asegurar la victoria.

Despaigne juega su tercer Clásico Mundial, y ha visto como la selección cubana se ha debilitado debido a que las figuras se han ido a firmar contratos con organizaciones de Grandes Ligas.

Los australianos han jugado en las cuatro ediciones del Clásico Mundial, pero nunca han logrado avanzar a la segunda fase, y en esta ocasión creían que tenían la oportunidad, pero tampoco pudo ser.

Cuba y Japón, que fueron los dos equipos que clasificaron en el Grupo B, seguirán en la sede del Tokyo Dome, donde se disputará también la segunda ronda con el enfrentamiento inicial de Cuba e Israel, primero del Grupo A, a las 10 p.m. ET del sábado, seguido por el duelo entre Japón y Holanda, segundo del B, a las 5 a.m. ET del domingo.