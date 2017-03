El padre que no paró hasta que logró diseñar e imprimir un brazo para su bebé

Ben Ryan

Sol, que tiene dos años, sufrió una amputación de su brazo izquierdo a los diez días de vida.

A las pocas horas de nacer Sol, sus padres pasaron de la alegría a la incredulidad, con la noticia de que su hijo iba a necesitar una operación de emergencia.

"Recuerdo pensar, 'debo estar soñando, esto es una pesadilla'", explica su padre, Ben Ryan.

"El especialista nos dijo que casi seguro que Sol iba a perder su mano izquierda".

Ben Ryan

"Recuerdo pensar, 'debo estar soñando, esto es una pesadilla'", explica su padre, Ben Ryan.

Y a los diez días los médicos tomaron la drástica decisión de amputarle el brazo por debajo del codo debido a un coágulo de sangre.

Unas semanas después, ya en su casa de Anglesey, en Gales (Reino Unido), el padre decidió dejar de pensar en todo lo que su hijo no podría hacer y concentrarse más bien en lo que sí podrían conseguir.

¿Un año de espera? Ni hablar

Ben Ryan

Los profesionales de la salud le dijeron que no le darían ninguna ayuda prostética hasta que Sol tuviera como mínimo un año.

Ben, profesor de psicología, estaba absolutamente convencido de que una intervención temprana sería vital para que su hijo se adaptara a la vida sin un brazo.

Pero los profesionales de la salud le dijeron que no le darían ninguna ayuda prostética hasta que Sol tuviera como mínimo un año de edad .

Y que incluso entonces, los brazos artificiales provistos serían unas prótesis meramente estéticas, sin capacidad para agarrar o sostener objetos.

"Eso no me pareció suficiente" , dijo Ben, quien no quiso esperar un año.

Ben Ryan

Para Ben desarrollar un brazo prostético de calidad para su hijo Sol se convirtió en una obsesión.

Así que se puso m anos a la obra ... con un brazo de gomaespuma

Primero el papá quiso probar qué pasaría si le ataba a Sol en el codo unos trozos de gomaespuma enrollados.

Y en cuestión de minutos, Sol estaba dando golpes en los juguetes con su mano derecha y su nuevo brazo improvisado de gomaespuma.

Esa fue la primera vez que el bebé intentó usar el brazo desde su amputación.

"Antes de ese momento el brazo izquierdo no hacía nada", cuenta Ben.

Ben Ryan

Ben estaba convencido de que una intervención temprana sería vital para que su hijo se adaptara a la vida sin un brazo.

Y para su padre fue una revelación. Desde ese momento desarrollar un brazo prostético de calidad para su hijo se convirtió en una obsesión.

Un prototipo sobre la mesa de la cocina

Ben Ryan

Ben utilizó pequeños trozos de tuberías y accesorios de fontanería para su primer prototipo.

Ben pensó primero en un diseño que haría que la mano se activara a partir de movimientos muy pequeños con el codo, y empezó a trabajar en un prototipo sobre la mesa de la cocina, utilizando para ello pequeños trozos de tuberías y accesorios de fontanería .

Convencido de que funcionaría se fue a un laboratorio de innovación que acababa de abrir en la universidad galesa de Bangor y pidió ayuda.

"Cuando empecé a hablar con Ben y supe qué quería hacer me quedé muy impresionado", recuerda Wyn Griffith, jefe técnico de Innovation Pontio.

"Acabábamos de mudarnos a este edificio y pensamos qué mejor manera de poner en uso todos estos equipos nuevos que ayudar a Ben en su proyecto".

Y así fue como juntos, padre y personal universitario, utilizaron tecnología de última generación para imprimir en 3 dimensiones un brazo para Sol Ryan.

Ben Ryan

Prótesis de brazo diseñada e impresa en 3D por Ben Ryan apara su hijo Sol.

Y transformaron un amasijo de imaginación y piezas en una herramienta vital para Sol, que hoy tiene un nuevo prototipo de brazo y mano con la que puede agarrar, gracias a un pulgar movible.

Ahora, en lugar de esperar unos tres meses para recibir una nueva prótesis de fibra de vidrio a través del sistema de salud pública de Reino Unido, Ben puede imprimir un brazo nuevo para su hijo en cuestión de días.

Así Sol está recibiendo el tipo de intervención temprana que su familia cree que necesita.

Ben Ryan

"Puede hacer el 90% de las cosas que un niño con dos manos puede hacer, pero quiero ayudarle a ajustarse a ese 10% de tareas con las que va a tener dificultades", dice Ben.

Pero además, la experiencia le dio a Ben un nuevo rumbo a su vida: el papá-diseñador dejó su trabajo para dedicarse a tiempo completo a la creación de prótesis y fundó su propia compañía, de la que Sol es el emblema.

"Puede hacer el 90% de las cosas que un niño con dos manos puede hacer, pero quiero ayudarle a ajustarse a ese 10% de tareas con las que va a tener dificultades", dijo Ben.

"Quiero ver el momento en que pueda girarse y recoger algo como de manera natural, casual, y entonces sabré que he hecho un buen trabajo".