Conchita Wurst asegura que la noticia de la muerte de su personaje se exageró

Tom Neuwirth, el cantante que se esconde tras la mujer barbuda Conchita Wurst, aseguró hoy que la noticia en la que anunciaba que quería "matar" a su personaje "se exageró", aunque confirmó que definitivamente un día le dirá adiós.

"Siempre he dicho que no quiero jubilarme interpretando este personaje. La frase fue pensada como un comentario aparte y una broma en una entrevista", dijo Neuwirth hoy en declaraciones a la agencia de noticias austríaca APA.

El diario alemán Die Welt publicó en febrero una entrevista en la que el cantante afirmaba sobre Conchita: "Debo matarla. Tengo la sensación de que quiero crear un nuevo personaje".

El artista austríaco reconoce que algún día "mandará a Conchita al menos un tiempo de vacaciones", pero que aún no sabe cuándo será.

"Siempre me ha gustado reinvertarme, eso no es ningún secreto", dijo Neuwirth, aunque reconoció que no tiene planes "concretos" para interpretar a otros personajes o salir al escenario siendo él mismo.

En abril aparecerá en un crucero para la comunidad LGTB (lesbianas, gais, transexuales y bisexuales), en su parada en Barcelona, además de tener varios conciertos en Alemania a finales de año.

Conchita Wurst se hizo famosa a nivel mundial tras ganar en 2014 el Festival de Eurovisión Copenhague, donde interpretó la canción "Rise like a Phoenix".

El artista espera publicar su próximo disco a principios de 2018, donde se podrán apreciar toques sinfónicos, aunque no de manera destacada, ya que una orquesta "cuesta mucho dinero".