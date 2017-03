El colombiano Brayan Perea, readmitido por el Lugo tras indisciplina

El colombiano Brayan Perea, delantero del CD Lugo, de la Segunda División del fútbol español, ha sido readmitido por su entrenador, Luis César Sampedro, en el grupo después de haber estado apartado por un acto de indisciplina.

El preparador del conjunto gallego ha confirmado este jueves que el futbolista ya se entrena con sus compañeros de vestuario y el asunto, que no concretó, "está olvidado", aunque Perea no será incluido en la convocatoria para el partido de este sábado ante el Mallorca pese a la ausencia por sanción del delantero Joselu Moreno.

"Hubo una pequeña indisciplina en un entrenamiento y esas cosas no se pueden permitir. No pasa nada, está bien, pero hay cosas que no se pueden dejar pasar porque te metes en una espiral que no conviene a nadie. Hay unas normas, son flexibles, pero no te puedes exceder", declaró el entrenador del CD Lugo en su comparecencia ante los medios de comunicación.

Perea, que llegó al equipo gallego en verano cedido por el Lazio italiano, no ha sido convocado por el técnico del Lugo desde el 21 de enero, cuando jugó unos minutos ante el Nàstic de Tarragona (2-3) en el Anxo Carro.

Desde entonces, han pasado seis partidos en los que el futbolista colombiano no ha entrado en los planes de Luis César Sampedro, que le ha dado protagonismo en trece encuentros, doce de Liga y uno de la Copa del Rey, todos ellos como suplente.