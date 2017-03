Mónica Puig sigue adelante y Muguruza espera "jugar bien" en Indian Wells

La puertorriqueña Mónica Puig se estrenó hoy sin complicaciones en Indian Wells (California) y accedió a segunda ronda, mientras que la española Garbiñe Muguruza compareció ante los medios y dijo que quiere cuajar una buena actuación en uno de sus torneos favoritos.

Puig, con gran solidez, superó a la estadounidense Danielle Collins por 6-0 y 6-2, una victoria que le otorga el pase a la siguiente fase, donde espera la número tres del mundo, la checa Karolina Pliskova.

La boricua, número 43 en el ránking de la WTA, apenas necesitó 27 minutos para endosar el primer set en blanco a su contrincante. En la segunda manga, tras un inicio correoso de Collins (2-2), apretó el acelerador y no volvió a mirar atrás.

Será el cuarto enfrentamiento entre Puig y Pliskova, quien se impuso en las tres ocasiones anteriores: Nothingham (2016), Hong Kong (2014) y Auckland (2012).

"Sabía que me tocaría una oponente difícil en segunda ronda", reconoció Puig. "Estoy familiarizada con Pliskova, he jugado contra ella unas cuantas veces. Está cerca de alcanzar su mejor nivel ahora mismo. Es una gran jugadora", agregó.

Por otro lado, Kirsten Flipkens será la primera rival de la española Garbiñe Muguruza en la presente edición del torneo después de que la belga se impusiera hoy por 4-6, 6-1 y 6-4 a la estadounidense Catherine Bellis, de 17 años.

Flipkens, que se llevó la victoria tras casi dos horas de partido, se medirá en segunda ronda a Muguruza.

La última vez que ambas tenistas se enfrentaron acabó con victoria de la belga por 6-3 y 6-4 en Mallorca el año pasado.

"Me siento bien, Indian Wells es de mis torneos preferidos", señaló la tenista español durante su charla con los medios. "Ojalá pueda avanzar mucho y jugar bien, que es lo más importante", agregó.

La tenista hispano-venezolana recordó su victoria en Roland Garros del año pasado, un hito que "significó muchas cosas" para ella, especialmente para tener la experiencia de "aprender de las subidas y bajadas y sostener un 'Grand Slam'".

Asimismo, el suizo Roger Federer habló sobre la dificultad de su parte del cuadro, donde ha quedado emparejado en la misma zona que Rafael Nadal o Novak Djokovic.

"Habrá jugadores que muchos espectadores no podrán ver porque se habrán eliminado entre ellos", avisó el tenista. "Pero cuando vi mi zona del cuadro, me dije que no importaba porque he venido aquí para jugar contra todos ellos, sin importar la ronda que sea", valoró.

Resultados de la jornada del torneo de tenis de Indian Wells:

- Individual femenino, primera ronda:

Monica Niculescu (ROU) a Sorana Cirstea (ROU) por 4-6, 6-3 y 6-1

Heather Watson (GBR) a Nicole Gibbs (USA) por 4-6, 6-2 y 6-2

Kirsten Flipkens (BEL) a Catherine Bellis (USA) por 4-6, 6-1 y 6-4

Johanna Larsson (SWE) a Camila Giorgi (ITA) por 7-6 y 6-3

Jelena Ostapenko (LAT) a Danka Kovinic (MNE) por 6-4, 2-6 y 7-6 (3)

Yanina Wickmayer (BEL) a Laura Siegemund (GER) por 6-3, 3-6 y 6-4

Qiang Wang (CHN) a Kateryna Bondarenko (UKR) por 5-7, 6-4 y 6-4

Monica Puig (PUR) a Danielle Collins (USA) por 6-0 y 6-2

Louisa Chirico (USA) a Francesca Schiavone (ITA) por 6-3 y 6-3

Kristyna Pliskova (CZE) a Bethanie Mattek-Sands (USA) por 6-0 y 6-3

Belinda Bencic (SUI) a Tsvetana Pironkova (BUL) por 6-4 y 6-1

Anett Kontaveit (EST) a Misaki Doi (JPN) por 7-5 y 6-4

Madison Brengle (USA) a Tatjana Maria (GER) por 6-4 y 6-2

Kayla Day (USA) a Kurumi Nara (JPN) por 6-3 y 6-4

Sara Errani (ITA) a Mandy Minella (LUX) por 1-6, 6-4 y 7-5

Evgeniya Rodina (RUS) a Christina McHale (USA) por 6-1 y 6-0.