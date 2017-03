"Desgarrador": Malta lamenta el derrumbe de la Ventana Azul, la icónica roca que apareció en "Game of Thrones"

Getty Images

El icónico monumento natural había aparecido en la primera temporada de la famosa serie "Game of Thrones".

Malta lamenta este miércoles la pérdida de uno de sus principales atractivos turísticos y una joya de la naturaleza.

Se trata de la famosa Ventana Azul, una formación rocosa en forma de arco situada en la isla Gozo de la pequeña nación del Mediterráneo.

El icónico monumento natural, que fue destruido por el fuerte oleaje, había aparecido en la primera temporada de la famosa serie "Game of Thrones" , de la cadena estadounidense HBO.

El primer ministro maltés, Joseph Muscat, calificó lo ocurrido de "desgarrador" en su cuenta de Twitter.

Un estudio realizado en 2013 señalaba que la erosión era inevitable, aunque apuntaba que la estructura no estaba en riesgo inmediato de colapso, según informa el diario local The Times of Malta .

Recientemente las autoridades habían colocado señales en el lugar que informaban que estaba prohibido caminar por encima de la roca , aunque estas eran a menudo ignoradas por los visitantes.

Fuertes vientos

Este martes fuertes vientos azotaron la isla de Gozo, provocando una fuerte marejada y obligando a cancelar los servicios de ferri.

Muchos de los residentes locales se acercaron al lugar donde se levantaba la Ventana Azul para ver qué había sucedido.

AFP/Konrad Scicluna

Estas imágenes muestran el antes y el después del derrumbe.

Esta formación rocosa era uno de los principales atractivos turísticos de Malta.

A menudo la gente saltaba al mar desde ella , lo que puede haber contribuido a su erosión.

"Había un fuerte oleaje debajo de la Ventana", le explicó Roger Chessell al The Times of Malta .

"De repente, el arco se cayó al mar con un fuerte estruendo, provocando una densa espuma. Cuando la espuma desapareció, el pilar también había desaparecido", dijo el hombre sobre lo sucedido.