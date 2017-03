“Pasé 12 horas pariendo a mi bebé muerta”: el drama de buscar un aborto en América Latina, la región con las leyes más estrictas del mundo En 7 países latinoamericanos no se puede abortar en ninguna circunstancia, pero eso no quiere decir que el procedimiento no se realice. Muchas mujeres recurren a un peligroso mercado negro. BBC Mundo investigó.