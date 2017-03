Nuevo round entre Armando Benedetti y Mauricio Lizcano

La discusión se generó porque el presidente del congreso reclamó que varios integrantes de su partido entre ellos Benedetti no estaban presentes votando en el debate de la JEP.

Ante el señalamiento el senador Armando Benedetti acusó de desleal a Lizcano y se trenzaron en un cara a cara a gritos en el recinto del senado.

“Presidente aquí el tema no es de votos es de lealtad, ud esta haciendo un juego perverso respete el Partido de La U, eso no se le hace a sus propios compañeros y a su partido”, increpó Benedetti.

“Yo aquí no he dado nombres ni hablado de partidos en particular así que explicación no pedida acusación manifiesta”, replico Lizcano después de quitarle el sonido al senador Benedetti.

Este enfrentamiento se dio en medio de la plenaria para el ultimo debate de la JEP en la que el quórum precario retrasó durante más de seis horas el inicio de la discusión.