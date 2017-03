“El ministro de Defensa quiere dividir las Fuerzas Militares”: General Ruiz

Después de escuchar las últimas intervenciones del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y de la respuesta que le dio el funcionario a la carta que los excomandantes de las Fuerzas Militares en Colombia le enviaron al presidente Juan Manuel Santos, donde le manifiestan varias preocupaciones por la Justicia Especial para la Paz, el director de la Asociación Colombia de Militares en retiro, general Jaime Ruiz, dijo que el MinDefensa está dividiendo a las Fuerzas Militares y eso no es sano para la institución.

“Ya no nos sorprende, el ministro viene en una campaña de tiempo atrás para tratar de producir esa división. Él sabe que nuestra institución ha sido una sola y le preocupa que nosotros, desde la reserva, podemos decir lo que no pueden manifestar quienes tienen el uniforme puesto y le genere molestia”, dijo Ruiz.

Agregó que Luis Carlos Villegas ya había intentado dividir las fuerzas hace unos meses y él lo objetó.

“Le dije que esa intención de dividirnos, en nada favorecía a la institución. Él envía una carta de respuesta (a una misiva que le enviaron los excomandantes de las FF.MM. al presidente Santos) que él no tenía por qué contestar. La carta iba dirigida al presidente Juan Manuel Santos por un grupo respetable de excomandantes de las FF.MM. Fue una carta respetuosa y se hizo pública y el ministro de Defensa contesta de forma poco elegante, irreverente y dice que lo que el país tiene es lo que los soldados de hoy han podido lograr y que los de ayer – o sea que quienes estamos en la reserva- no hicimos absolutamente nada por esta Nación, ¡Valga Dios! No sé cuál será el interés político de este ministro que ha generado una situación de rechazo que hoy será discutida en Acore porque nos seguimos preocupando por el país”.

Ruiz, quien insistió en las mismas preocupaciones de los militares por la Justicia Especial para la Paz que hoy cursa cuarto debate en el Senado, le pidió al Villegas que haga su política porque es el jefe político de la cartera, “deje los mandos actuar dentro de sus compromisos institucionales, obviamente bajo sus directrices, pero no utilizarlos. Es mi impresión pero quiere usarlos con un propósito político (…)”.