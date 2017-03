Cientos de manifestantes claman en Guatemala por una vida digna para la mujer

Unas 500 personas se concentraron hoy en Guatemala para reclamar el cumplimiento de los derechos de las mujeres, en un país en el que fueron asesinadas 6.423 féminas en los últimos ocho años.

Con motivo de la conmemoración hoy del Día Internacional de la Mujer, personalidades y colectivos de distintas organizaciones se reunieron en la Plaza de Derechos Humanos, frente al organismo judicial, para exigir con vítores respeto bajo lemas como "dignas y libres somos felices", "queremos vivir sin miedo" o "por el derecho a decidir".

Ataviados con pañoletas y camisetas moradas con mensajes que hacían referencia al paro internacional convocado para este día, los manifestantes empezaron a gritar: "De noche, de día, desnudas o vestidas, en la cama o en la calle, se respetan nuestras vidas".

Con una especie de ritual maya, los asistentes rindieron homenaje a las mujeres del caso Sepur Zarco, la primera sentencia por violaciones que dictó la Justicia guatemalteca el año pasado por delitos cometidos durante el conflicto armado interno (1960-1996).

A las víctimas, que en su mayoría no estaban presentes, las aclamaron y les agradecieron su lucha: "Es la necesidad de recuperar la memoria histórica para que se reconozca la verdad", gritó una mujer por un megáfono.

Entre los manifestantes había representantes de varias delegaciones diplomáticas, todos unidos con mensajes que reclamaron "no más violencia", "es mi cuerpo, no tu complemento", "respeto a nuestro trabajo", "no más discriminación" o "derecho a no morir por un embarazo".

"Las mujeres paramos hoy para cortar toda aquella violencia que nos limita", gritó otra.

Está previsto que durante todo el día se sucedan varias manifestaciones en diferentes partes del país.