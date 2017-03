Presidente Costa Rica celebra Día de Mujer con llamado a garantizar igualdad

El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, celebró hoy el Día Internacional de la Mujer con un llamado a garantizar la igualdad de derechos y el respeto por la diversidad.

En un acto oficial el mandatario destacó la labor de las jóvenes, adultas mayores, indígenas, negras, mujeres diversas sexualmente, conservadoras, progresistas, aquellas que construyen, crean, inventan, las que lloran y ríen, las que son madres, y quienes no lo son porque no pueden o no quieren.

"Las conmemoramos en igualdad de derechos que es la primera y mayor obligación que tenemos como seres humanos, garantizar que hombres y mujeres tengan los mismos derechos en el mercado de trabajo y dentro de su hogar", acotó.

Añadió que "esta obligación es trascendental para cualquier gobierno pero aun más para Costa Rica, una nación que cree que la democracia es ante todo aquella que garantiza los derechos de las personas a la igualdad".

El presidente costarricense indicó que el día no es solamente para el "regocijo" sino también para "entender la altura de los desafíos que todavía permanecen en la vida de muchas mujeres discriminadas, excluidas, sin derechos iguales".

"Las mujeres no reciben salario igual por un esfuerzo igual al de los varones, no tiene acceso a los instrumentos financieros que necesitan para emprender, sus condiciones de trabajo están permanentemente cuestionadas por un sistema que insiste en pensar que merecen un tratamiento diferente a los varones en su dignidad como trabajadoras", expresó Solís.

El mandatario indicó que los beneficios de las políticas públicas son importantes, pero que más allá de esas acciones las mujeres deben hacer valer su libertad, y perder el miedo.

"Uno de los sentimientos más importantes es el de la libertad. La libertad frente al miedo, al miedo a la violencia, a la necesidad de hambre, a no tener techo; el miedo a la incapacidad de encontrar soluciones a los problemas, y ese esfuerzo, sí, es un esfuerzo del Estado, pero ante todo, es una obligación colectiva que tenemos como sociedad y que se construye por medio de la educación", agregó.

Datos oficiales indican que un total de 22 mujeres fueron asesinadas por su pareja en 2016, la brecha salarial en el país es de un 28 % entre hombres y mujeres, y seis de cada 10 mujeres son víctimas de algún tipo de violencia,

Además, durante 2015 se registraron 7.000 casos de acoso callejero, el 45 % de las mujeres de zonas rurales que no tienen ingresos propio y el 10 % de las denuncias por despidos injustificados se dan por embarazos.

Como parte de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, el Ministerio de Cultura y Juventud realiza una serie de conciertos, así como una feria para impulsar el desarrollo de las mujeres productoras.

Por su parte, la Caja Costarricense de Seguro Social pidió a la población femenina mantenerse sana, activa, alimentarse bien y realizar actividades lúdicas libres de violencia para evitar riesgos en la salud.

En el marco de esta efeméride, el Gobierno de la India otorgó becas a cuatro mujeres indígenas de Costa Rica para que estudien ingeniería solar y contribuyan a la generación de energía en sus comunidades.

Además, los futbolistas de la Liga de Costa Rica no festejarán los goles que marquen en la jornada de hoy como parte de una campaña que pretende solidarizarse con las mujeres agredidas y crear conciencia.

Costa Rica también se unió junto a otros en el mundo al paro mundial de mujeres que piden igualdad de género, con un evento que se llevará a cabo al final del día.