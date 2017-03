Exsoldados argentinos piden ser reconocidos como veteranos de guerra Malvinas

Exsoldados argentinos que participaron en 1982 en la Guerra de Malvinas desde suelo continental se concentraron hoy frente al Ministerio de Defensa, en Buenos Aires, para pedir ser reconocidos como veteranos de guerra y recibir los honores que obtuvieron los que combatieron en las islas.

Bajo el lema "Nunca más un 2 de abril sin identidad", día en el que se recuerda a los veteranos y caídos en Malvinas, los integrantes de la Asociación Civil Campamento TOAS Plaza de Mayo exigieron al Gobierno de Mauricio Macri que se reconozca su participación en el conflicto armado, explicó a Efe el presidente de la organización, Tulio Fraboschi.

Se trata de los hombres que participaron en la contienda -sin desplazarse al archipiélago- cuidando las bases aéreas de sureñas ciudades argentinas como Trelew, Comodoro Rivadavia y Río Gallegos, desde donde partían los vuelos a Malvinas atacando a la flota inglesa, afirmó Carlos Alfredo Sabina, miembro de la organización.

El presidente de TOAS subrayó que la base del reclamo es la concesión de la medalla que entrega el Congreso argentino a los Veteranos de Guerra y que supondría otorgarles también a ellos los honores que, a su juicio, el Estado les "debe" desde hace 35 años, cuando se produjo el enfrentamiento bélico por la soberanía de las islas, que acabó con la victoria del ejército británico.

Un acto que pondría de manifiesto su participación en el conflicto y que iría acompañado de una pensión de guerra, que si fuera igual a la del personal reconocido que operó en la isla, equivaldría a tres haberes mínimos jubilatorios, comentó Fraboschi.

Fraboschi recordó que las 17 cruces blancas ancladas en el césped de Plaza de Mayo de la ciudad porteña, frente a la sede del Gobierno, rememoran a los caídos en el continente que fueron reconocidos como "héroes nacionales".

"Cumplían la misma orden de defensa que nosotros, lo cual transforma este reclamo en más que válido porque no hacía falta morirse para tener el reconocimiento, eso está claro. En Malvinas, todo el personal, tanto las bajas como los sobrevivientes son excombatientes. En el continente debe pasar lo mismo para que se cumpla la igualdad ante la ley", insistió.

Según explicó el presidente de la organización, hasta la fecha fueron reconocidos 22.000 hombres y estimó que faltarían unos 10.000, que combatieron en la costa de Patagonia, por ser destacados.

Después de concentrarse en la céntrica plaza de Mayo, miembros de la organización se desplazaron hasta el cercano Ministerio de Defensa para reclamar que la institución respondiera a su reclamo.

Tras concentrarse a las puertas del organismo argentino, los portavoces de la protesta fueron recibidos por el departamento jurídico de la cartera de Defensa.

"El Ministerio de Defensa no tiene la responsabilidad absoluta porque la ley está hecha en el Congreso (...) no pueden tomar ninguna determinación si no tienen una orden directa del Congreso o de un juez, o sea lo que nos están recomendando abiertamente desde jurídicos es que vayamos a juicio", comentó a sus compañeros Eduardo Ochoa, integrante de la organización y asistente al encuentro.

Después de contar con un campamento en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, desde hace nueve años los exsoldados no reconocidos esperan encontrar una vía para alcanzar la notoriedad que hasta ahora no les fue otorgada.

Los archipiélagos de Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, ubicadas en el Atlántico sur, permanecen en manos del Reino Unido desde 1833.