Demócratas critican a Trump y piden más igualdad salarial para las mujeres

Un grupo de legisladores demócratas del Congreso criticaron hoy al presidente de EE.UU., Donald Trump y reclamaron una mayor igualdad salarial para las trabajadoras del país en el "Día sin mujeres", una protesta convocada para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

"Hoy debemos recordar que el éxito de las mujeres es el éxito de Estados Unidos", dijo hoy en una rueda de prensa a los pies del Congreso la líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Pelosi se situó al frente de la comitiva, encabezada por las congresistas, todas ellas vestidas de rojo y tras las que se situó un grupo de hombres con corbatas rojas.

El rojo se ha convertido en el color de la protesta del "Día sin mujeres", que pretende poner de relieve el papel que las mujeres juegan en la economía y reconocer algunos de sus problemas, como la discriminación laboral y los intentos de vulnerar sus derechos reproductivos.

Los organizadores de la protesta han propuesto a las mujeres de Estados Unidos que falten hoy al trabajo, no consuman (a no ser que se trate de comercios pequeños y gestionados por mujeres) y que, si no pueden hacer huelga, vayan vestidas de rojo como muestra de solidaridad.

Con su protesta, los legisladores atacaron a Trump, entre otras cosas, por la orden ejecutiva que firmó el pasado 23 de enero para eliminar las subvenciones que los organismos de Estados Unidos concedían a organizaciones de planificación familiar en países en vías de desarrollo.

El grupo de congresistas dijo que quería "renovar su compromiso con los derechos de las mujeres y la igualdad en Estados Unidos y en el resto del mundo".

En la rueda de prensa, la congresista Cheri Bustos defendió una mayor igualdad salarial entre hombres y mujeres y puso de relieve la doble discriminación que sufren las mujeres hispanas y afroamericanas por su género y también por su pertenencia a una de las minorías del país.

En promedio, las mujeres estadounidenses ganan 80 centavos por cada dólar que obtienen los hombres en sus empleos, según el Instituto de Investigación de Políticas de la Mujer (IWPR, en inglés), una organización sin ánimo de lucro con sede en Washington.

La brecha salarial entre las mujeres que forman parte de una minoría es mucho mayor, ya que las afroamericanas ganan 63 centavos por cada dólar que obtienen los hombres y las hispanas 54.

Organizaciones defensoras de los derechos civiles, como la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU), están encabezando esa lucha por la igualdad salarial y los derechos de las minorías.

"Estamos en la lucha para proteger la Constitución y nuestros derechos civiles y libertades civiles", dijo a Efe Faiz Shakir, el director de política nacional de ACLU.

Aprovechando el mes de la mujer, ACLU comenzará esta semana a celebrar talleres en todo el país para que la comunidad latina tenga herramientas para defender sus derechos.

Como parte de esa iniciativa, ha lanzado una plataforma digital llamada PeoplePower.org y destinada a poner en contacto a activistas de diferentes ciudades.