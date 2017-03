Ministro británico dice que ley regularizadora de colonias no será aplicada

El ministro de Exteriores británico, Boris Johnson, afirmó hoy que fuentes judiciales israelíes le han asegurado que la polémica ley de regularización de colonias judías en el territorio ocupado de Cisjordania no será aplicada.

"Estamos preocupados por la ley de regularización, pero me han prometido fuentes judiciales en Israel que no se concretará y no se aplicará", declaró el jefe de la diplomacia británica en una entrevista con el servicio de noticias Ynet.

De visita oficial en la región para expresar el apoyo del Reino Unido a la solución de dos Estados como única viable al conflicto entre israelíes y palestinos, Johnson manifestó la "preocupación" de su gobierno con la polémica ley.

Se trata de una legislación que, aprobada el pasado 6 de febrero, está destinada a regularizar el estatus legal de alrededor de 2.000 viviendas judías que están ubicadas en terrenos privados palestinos, dentro de unos 26 asentamientos en Cisjordania.

Las viviendas fueron construidas unilateralmente por los colonos sin la aprobación explícita de los distintos gobiernos israelíes, por lo que la legislación israelí las consideraba hasta ahora como "ilegales" (para el derecho internacional todas las colonias son ilegales).

También podría abrir la puerta a la regularización de medio centenar de colonias tipificadas como "no autorizadas" por el poder ejecutivo israelí y que están en lo que la ley local describe como "terrenos estatales", pese a ubicarse en territorio ocupado desde 1967 y que la comunidad internacional destina para el futuro estado palestino.

La polémica ley, que ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo de Israel por ONG de derechos humanos y civiles, fue aprobada por presiones del partido nacionalista religioso Hogar Judío, del ministro israelí de Educación, Naftalí Bennet, y pese a las advertencias del primer ministro, Benjamín Netanyahu, de que "puede conducir" al ejecutivo "al Tribunal de La Haya".

Johnson, que hoy criticó la empresa colonizadora judía en una rueda de prensa con Netanyahu, dijo al medio israelí que "la mera existencia de la ley es motivo de preocupación para nosotros", y que no queda más remedio que "apoyar la solución de dos estados porque de lo contrario lo que habrá aquí es un Estado de Apartheid".