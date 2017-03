Gobierno argentino cree reclamos sindicales son de sectores "muy específicos"

El Gobierno argentino consideró hoy que los reclamos contra su política económica realizados este martes en la masiva movilización convocada por la mayor central sindical del país pertenecen a "sectores muy específicos" con dificultades y no al "conjunto" de la sociedad.

"No dejamos de reconocer algunos de los reclamos que estaban ahí. Hay ciertos sectores que tienen dificultades. Nosotros queremos trabajar en una agenda específica" con ellos, pero "creemos que son sectores muy específicos, que no es el conjunto", aseguró el ministro de Trabajo argentino, Jorge Triaca, en declaraciones a radio Con Vos.

Este martes, los dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) realizaron un acto multitudinario a las puertas del Ministerio de Producción, en el centro de Buenos Aires, que estuvo completamente colapsado por las diferentes columnas de gremios, agrupaciones políticas de oposición y organizaciones de pequeños y medianos empresarios.

La protesta, en la que la CGT amenazó con convocar una huelga general para finales de este mes o principios de abril, estuvo dirigida contra el Gobierno de Mauricio Macri y sus políticas económicas que, a juicio de los sindicatos, dañan el tejido productivo argentino y generan la destrucción de puestos de trabajo, un diagnóstico que el Ejecutivo no comparte.

En ese sentido, este miércoles Triaca insistió en que ha comenzado a producirse una "recuperación del empleo" y del poder adquisitivo, así como una reducción de la inflación, e hizo hincapié en la necesidad de apostar por el diálogo y el consenso.

"Entendemos la situación que pasan esos argentinos que se quedan sin trabajo, pero tienen que entender también que venimos de años de un proceso recesivo, de caída de la actividad productiva y de pérdida del poder adquisitivo", aseveró.

Sobre los disturbios menores ocurridos mientras culminaba la protesta, el titular de la cartera de Trabajo apuntó que, con base en lo que vio en las imágenes y lo que le comentaron algunos dirigentes sindicales, "se les fue de la mano" y los organizadores no tuvieron las precauciones necesarias "respecto a la organización y la seguridad" del acto.

"Es una señal de la Argentina que no se quiere más, de la confrontación, de la división, de no encontrar los consensos. Es una Argentina que no está a la altura de las circunstancias de lo que nos pide la gente", aseveró.

Por su parte, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, reconoció en una entrevista con radio El Mundo que se trató de una manifestación "enorme" y "multitudinaria" pero sostuvo que los incidentes reflejaron una Argentina que no quieren que "vuelva" y que "impide la solución de los problemas reales de los trabajadores".

A su juicio, tanto esta movilización como la realizada el lunes por los docentes, que convocaron una huelga nacional en coincidencia con el inicio del curso escolar en reclamo de mejoras salariales, reflejan una realidad del país que le "duele" al Gobierno y que requiere sentarse "a trabajar en conjunto".