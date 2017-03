Fillon denuncia una operación de "desestabilización política" contra él

El candidato conservador a la Presidencia francesa, François Fillon, denunció hoy una "operación de desestabilización política" tras la última revelación de "Le Canard Enchaîné" de un préstamo no declarado y sin interés de 50.000 euros que recibió del empresario Marc Ladreit de Lacharrière en 2013.

"Este culebrón no me interesa, y en cualquier caso no me dejaré arrastrar por una operación que, claramente, es una operación de desestabilización política", dijo en la cadena "LCP".

El semanario satírico, el mismo que a finales de enero destapó el escándalo sobre los supuestos empleos ficticios de su mujer y dos de sus hijos, precisó en su edición de hoy que Fillon no incluyó ese préstamo en la declaración de su patrimonio ante la Alta Autoridad para la Transparencia de la Política (HATVP).

Ladreit de Lacharrière es un hombre de negocios cercano al líder de la derecha y propietario de la revista literaria "La Revue des Deux Mondes", en la que la mujer de Fillon, Penelope, estuvo contratada como colaboradora.

Uno de los abogados de Fillon, Antonin Lévy, subrayó ayer que el préstamo "fue reembolsado íntegramente", y el actual aspirante mantuvo hoy que no había noticia en lo presentado por "Le Canard Enchaîné".

"Soy candidato ante el pueblo francés. Es la población la que decide, y nadie más. (...) Estoy en contacto con los franceses todos los días y lo hago sin vuestra mediación", dijo a los periodistas que lo entrevistaban para justificar que no tiene por qué dar explicaciones ante los medios.

Esta última información sobre Fillon llegó después de que el lunes la cúpula de su partido le mostrara su apoyo unánime pese a su probable imputación. El candidato que se apuntaba para sustituirle, Alain Juppé, reiteró ese mismo día su negativa a reemplazarle.