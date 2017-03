La 75 edición de los Globos de Oro se celebrará el 7 de enero de 2018

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) anunció hoy a través de un comunicado que la 75 edición de sus premios, los Globos de Oro, se celebrará el 7 de enero de 2018.

La ceremonia, una de las más importantes de la temporada de premios en Hollywood, volverá a ser emitida en directo por la cadena NBC.

La edición de este año, presentada por Jimmy Fallon, fue seguida por 20 millones de espectadores, un aumento de 1,5 millones respecto a 2016, según cifras de Nielsen Media. Fue la segunda gala más seguida de la última década.

El musical "La La Land" hizo historia en la 74 edición de los Globos de Oro al convertirse en la película con el mayor número de premios obtenidos, un total de siete, todos a los que aspiraba.

"La La Land" se llevó los galardones como mejor película de comedia o musical, mejor director (Damien Chazelle), mejor actor (Ryan Gosling), mejor actriz (Emma Stone), mejor guión (Chazelle), mejor canción original ("City of Stars") y mejor banda sonora original (Justin Hurwitz).

Esos siete trofeos suponen la mejor marca conseguida en la historia de los Globos de Oro, superando los seis premios de "One Flew Over the Cuckoo's Nest" (1975).

En el campo televisivo, "The Crown" y "Atlanta" lograron los galardones principales, y "The Night Manager" destacó con tres estatuillas.