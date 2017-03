Las tendencias para el próximo invierno que deja la pasarela parisina

Con el cierre de la Semana de la Moda de París, los diseñadores han terminado el ciclo de pasarelas y al público le toca ahora procesar toda la información para responder a una pregunta, ¿cuáles serán las tendencias del próximo otoño-invierno?La respuesta es tan amplia y variada como desfiles se han sucedido en este mes (primero fue Nueva York, luego Londres, Milán y París por último), pero unas propuestas han destacado más que otras y algunas, en especial, marcarán sin duda el espíritu del

París, 8 mar (EFE).- Con el cierre de la Semana de la Moda de París, los diseñadores han terminado el ciclo de pasarelas y al público le toca ahora procesar toda la información para responder a una pregunta, ¿cuáles serán las tendencias del próximo otoño-invierno?

La respuesta es tan amplia y variada como desfiles se han sucedido en este mes (primero fue Nueva York, luego Londres, Milán y París por último), pero unas propuestas han destacado más que otras y algunas, en especial, marcarán sin duda el espíritu del invierno 2018.

Estas son las tendencias a tener en cuenta de la pasarela parisina:

1. El plateado de Chanel

Poco después de que el hombre pisara la luna, André Courrèges marcó la moda de una época con su colección "La chica de la luna", que hace año y medio, en el regreso de la firma a la pasarela, volvió al recuerdo de todos gracias a una apuesta por el plateado en prendas de cuero, como si se tratara de un traje espacial.

Chanel se ha mostrado esta temporada dispuesto a seguirle y, en su desfile, decorado con una enorme nave espacial, recuperó la idea en chaquetas combinadas con borrego, mantas acolchadas y, como accesorio, botas brillantes.

Otras firmas como Balenciaga, se suman con faldas lápiz (ajustadas) o Nehera, que propone utilitarias cazadoras aptas para el día a día.

2. Los vestidos de Isabel Marant

Teniendo en cuenta que esta es la pasarela de París, es importante seguir los consejos de la reina del chic parisino por excelencia, Isabel Marant.

La francesa dice que los vestidos y faldas del próximo invierno se llevarán por debajo de la rodilla, con mucho movimiento y a poder ser estampados en clave bohemia.

El secreto para seguir la tendencia es combinar la falda con botas altas de forma que ni un milímetro de la pierna (o las medias) queden al descubierto.

Lo propone Isabel Marant pero también Louis Vuitton o Céline, en clave minimalista.

Para las más atrevidas, los pantalones rectos se mantienen por debajo de los vestidos o bien de largas camisas masculinas, casi a modo de túnica.

3. El vaquero de Dior

Que Dior haya subido el pantalón vaquero a la pasarela es prácticamente un acontecimiento. Si la prenda americana tenía ya el cielo ganado por su pragmatismo, la moda viene ahora a reconocer su valor como prenda urbana y uniforme de trabajo sobre la pasarela. Un lujo añadido para los amantes de esta prenda.

La diseñadora de la casa francesa, Maria Grazia Chiuri, homenajeó el azul marino, color que, según Christian Dior, era el único color que podía plantar cara al negro.

Chiuri lo introdujo en la pasarela con corte recto y vuelta en el bajo, también en versión mono.

Pero el vaquero también tuvo su hueco en Saint Laurent, combinados con botas altas, jersey de lana y chaqueta de cuero tipo aviador.

4. El terciopelo de Elie Saab

El terciopelo seguirá siendo tendencia en 2018. Difícil no mencionar a una marca que lo haya utilizado en esta pasarela: Valentino, Chloé, Dior, Giambattista Valli en los zapatos, Manish Arora para los abrigos, John Galliano, son solo algunos de los que lo incluyeron.

Para las que tengan problemas con este tejido o no le vean salida en su armario, mejor inspirarse en Elie Saab que lo introdujo con acierto en los detalles: cintas para los tirantes o como lazada en torno al cuello, el lazo para un cinturón o la clave de un estampado sobre un tejido traslúcido.

5. La apuesta a todo color de Esteban Cortázar

El invierno no tiene por qué ser negro si uno no quiere: hay vida en color después de septiembre, y si no que se lo digan al colombiano Esteban Cortázar, uno de los diseñadores más aplaudidos de la pasarela, que propuso una línea cargada de color para celebrar sus diez años en Francia.

Mezclas de estampados, abrigos verdes, botas naranjas... La clave es elegir estampados alegres pero elegantes, como el tartán o el "jacquard".

También sirve introducir colores en los accesorios típicos del invierno como estolas, que Leonard Paris pintó de turquesa, o Miu Miu, quien coloreó abrigos, faldas e incluso botas de pelo en naranja, verde, rojo o azul.