El 3D reinará en el mayor foro de la animación europea, el Cartoon Movie

Burdeos (Francia), 8 mar (EFE).- La XIX edición de Cartoon Movie, el mayor foro de cine de animación en Europa, presenta en Burdeos (sur de Francia) desde mañana y hasta el viernes 55 proyectos audiovisuales en distintas fases de desarrollo, en los que destacan las producciones con técnicas 3D.

Más del 75 por ciento de las creaciones que se presentan en forma de concepto, producción o piloto están íntegramente realizadas en 3D o combinan esta técnica con el dibujo o las dos dimensiones, lo que, según confirmaron los organizadores a Efe, responde a "una tendencia en los últimos años".

El objetivo es que los proyectos encuentren financiación en una industria en el que las producciones estadounidenses dominaron el 71,6 % de la taquilla europea en 2014, según los últimos datos disponibles del Observatorio Europeo de lo Audiovisual.

Entre las seleccionadas, predominan las películas destinadas al público familiar, como la noruega "Amundsen & Nobile", en la que el legendario explorador noruego vuela al Polo Norte, o la española "Unicorn Wars", de Alberto Vázquez, que narra una guerra entre unicornios y osos de peluche.

Pese a ello, las animaciones de temas sociales o políticos para adultos consolidan este año un espacio que ha ido aumentando en las últimas ediciones, representando con 20 largometrajes un tercio de los proyectos seleccionados en esta ocasión.

Es precisamente en este género en el que destacan los otros dos proyectos españoles, que tienen por temáticas el abuso sexual en "Awakening Beauty", de Manuel H. Martín, y el proceso creativo del cineasta Luis Buñuel en "Buñuel in the Labyrinth of the Turtles", de Salvador Simó Buson.

Aunque con un bajo número de largometrajes, España es fuente de inspiración para otros proyectos europeos, como es el caso de la francesa "Josep", centrada en el exilio republicano durante la guerra civil.

También la historia de América Latina, gran ausente de esta edición, ha inspirado largometrajes como "The Red Jungle", que narra la muerte de uno de los líderes de las FARC colombianas, Raúl Reyes.

Para el organizador del foro, Marc Vandeweyer, los diferentes proyectos ejemplifican "la riqueza y diversidad del cine de animación europeo" en una industria que gana vigor en Europa, si bien es cierto que 17 de las 55 creaciones tienen sello francés.

Además de la presentación de estas creaciones, el viernes se anunciarán los ganadores de los galardones Cartoon Movie Tribute, que premiarán al mejor productor, distribuidor y director europeo del año.

Por el premio compiten los directores Claude Barras y Michael Dudok de Wit, responsables de "My Life as a Courgette" ("Mi vida de Calabacín") y "The Red Turtle" ("La tortuga roja"), respectivamente, ambas nominadas sin premio al Óscar al mejor filme de animación en 2017.

Más allá del cine, el foro abre hoy con la sexta edición de Cartoon Games, entrevistas entre animadores y compañías de videojuegos para que los largometrajes puedan aparecer también en este formato, en la que en esta ocasión participan tres empresas españolas: Torres Labs, Delirium Studio o Drakhar Studio.

El ágora de Burdeos reunirá hasta el viernes a más de 800 profesionales del sector, entre productores, inversores, directores y distribuidores, procedentes de 38 países.

Desde su primera edición en 1999, y gracias a los fondos de la Unión Europea (UE), la plataforma Cartoon Movie ha contribuido en la búsqueda de financiación de 274 películas, con un presupuesto total cercano a los 1.900 millones de euros (2.009 millones de dólares), según los organizadores.