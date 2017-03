Ainhoa Arteta cree que en el mundo de la lírica se ha superado el machismo

La soprano española Ainhoa Arteta, de gira en Sídney, opinó hoy, en el día internacional de la mujer, que en el mundo de la lírica, donde los papeles se definen por el tipo de voz, se ha superado el machismo.

Sídney (Australia), 8 mar (EFE).- La soprano española Ainhoa Arteta, de gira en Sídney, opinó hoy, en el día internacional de la mujer, que en el mundo de la lírica, donde los papeles se definen por el tipo de voz, se ha superado el machismo.

"La verdad es que no hemos tenido tan mala suerte (...) desde el momento en que empezó la ópera romántica se involucraron papeles de mujeres y las únicas que podrían hacerlo eran mujeres, con lo cual en ese sentido no puedo decir que he sentido discriminación a la hora de encarar un personaje", declaró Arteta en entrevista con Efe.

"Aparte, está mi propio carácter. Siempre he sido una mujer decidida que ha ido pisando muy fuerte y si había algún tipo de machismo es que, la verdad, poco tenía que hacer conmigo", aseveró la cantante vasca, nacida en Tolosa en 1964.

La soprano reconoció que muchos personajes operísticos "tienen un marcado carácter machista" al reflejar "los estereotipos" de la época, y acotó que aún en estos tiempos "las mujeres asumen como cosas normales las cuestiones machistas".

Indicó la cantante guipuzcoana que las diferencias en su profesión se sienten más por la oferta y la demanda de un determinado tipo de voz.

"No podemos decir que hay discriminación entre hombres y mujeres. Hay más sopranos que tenores. Entonces hay que repartir mucho más el trabajo entre las sopranos y en la cuerda de tenores, como siempre hay menos, obviamente están mejor remunerados y digamos tienen un nivel de tratamiento mejor", explicó.

Otra cuestión es, en su opinión, la situación en aquellos países, culturas o religiones que "no dejan que la mujer se desarrolle y en ese sentido, aquellas que no tienen acceso a la educación no pueden ejercer un papel así en el mundo de la ópera".

Arteta se encuentra en Australia para interpretar "Tosca" junto al tenor mexicano Diego Torres, que hace el papel de Cavaradossi, en la Casa de la Ópera de Sidney hasta el 14 de marzo.

La soprano, que de pequeña quedó enamorada de María Callas y se formó en el Conservatorio de San Sebastián y en el Actors Studio de Nueva York, confiesa que le encanta interpretar a Floria Tosca de Giacomo Puccini (1858-1924) porque "la vocalidad del personaje" le "encaja como un guante".

Otro de los atractivos que le encuentra a "Tosca", que está ambientada en la Roma de 1800, el año en que Napoleón derrotó a Austria en la batalla de Marengo y detuvo la incursión austríaca en Italia, es que le permite desarrollarse a nivel interpretativo.

"Llevo años en esta profesión y hace tiempo ya decidí interpretar papeles donde yo tenia una cilindrada más de lo que necesita el papel para poder explayarme actoralmente. A mí, en esta profesión de la lírica, la parte que más me entusiasma es la parte actoral porque me gusta ser actriz además de cantante", precisó.

"Tosca se define como uno de los roles en los que mi voz lo puede aceptar con cierta locura", subrayó la soprano.

Arteta, que ofreció hoy una charla en el Instituto Cervantes de Sídney, remarcó que Australia, que visita por segunda vez, es una de las paradas importantes en las giras de los artistas del "bel canto" por lo que animó a sus colegas a venir a pesar de la lejanía oceánica.