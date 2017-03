Taxis rosas para que conduzcan y se desplacen las mujeres en Pakistán

Taxis conducidos por mujeres para pasajeras féminas es la propuesta que presentó hoy una compañía de transporte en Pakistán, un país islámico donde por motivos culturales y religiosos muchas mujeres nunca se subirían a un vehículo con un hombre.

"Hay muchas mujeres que no se sienten cómodas por razones culturales o religiosas en un taxi con un hombre, ya sea como conductoras o pasajeras", indicó a Efe el portavoz de la compañía Paxi, Mohamed Abid.

"Es un país muy conservador y con muchas culturas diferentes. Pretendemos llegar a todos y ser respetuosos con las mujeres", añadió Abid.

Paxi presentó Pink Taxi, como se llama la nueva compañía, en la ciudad sureña de Karachi, un proyecto que comenzará a rodar el 23 de marzo con 10 mujeres conductoras y que espera que en unos meses llegue a otras ciudades y alcance las 25 taxistas.

La compañía de transporte contará también con vehículos conducidos por hombres.

Abid explicó que las "pilotos", tal y como califican a las conductoras, son amas de casa, estudiantes y jóvenes que pasan un proceso de formación antes de ponerse tras el volante.

Karen Rao, de 19 años, será una de las primeras conductoras de los Pink Taxi, algo que considera una oportunidad.

"Siempre me ha gustado conducir, desde los 16 años mi padre me dejaba conducir su coche, ahora puedo hacerlo profesionalmente", dijo telefónicamente a Efe Rao.

La joven reconoció que si tuviese que transportar a hombres no se hubiese sumado a la compañía.

"No trabajaría conduciendo un taxi con pasajeros hombres; no me sentiría segura, hay incidentes, acoso... además, soy religiosa", adujo Rao.

Paxi funcionará a través de una aplicación similar a la estadounidense Uber, pero además contará con un centro de llamadas y será posible contratar taxis con mensajes de texto, dado que en el país no todos cuentan con teléfonos inteligentes.

No es la primera iniciativa de este tipo en el país asiático. En 2015 se puso en marcha un servicio de "rickshaws", como se denomina a los vehículos de tres ruedas motorizados, para mujeres en la ciudad oriental de Lahore.

El año pasado la compañía de Dubai Careem empezó a contratar mujeres conductoras, pero para pasajeros de ambos sexos.

También existen otros servicios exclusivos para mujeres realizado por mujeres, en un país donde apenas representan el 22 % de la población laboral activa.

La empresa doctHers gestiona clínicas sanitarias enfocadas a mujeres y niños con doctoras que habían dejado de trabajar tras casarse, gracias a la telemedicina.