Ministro de Minería de Ecuador no prevé cambios tras elección presidencial

El ministro de Minería de Ecuador, Javier Córdova, declaró hoy que espera que para el periodo 2017-2020 las inversiones en el sector minero ecuatoriano asciendan a casi 4.000 millones de dólares, y no anticipa cambios sea cual sea el resultado de las elecciones presidenciales del país.

Córdova declaró a Efe en Toronto (Canadá), donde se encuentra para participar en la mayor feria minera del mundo, PDAC, que las inversiones mineras aumentarán 360 % en los próximos cuatro años comparadas con las del periodo 2013-2016 gracias a la seriedad y oportunidades del país.

"Cuando vinimos (a PDAC) hace dos años veníamos con promesas y compromisos. Hace un año ya los habíamos cumplido en gran parte. Y hoy son una realidad", declaró Córdova, quien en Toronto ha mantenido reuniones con los directivos de algunas de las principales empresas mineras internacionales.

El ministro ecuatoriano añadió que en las reuniones que ha tenido con empresas mineras canadienses y australianas "nos han dicho que Ecuador está entre sus principales prioridades en Latinoamérica".

"Los principales actores mineros del mundo -agregó- se están posicionando en el Ecuador. Al sector le da confianza que todo lo que hemos prometido lo vamos cumpliendo".

El ministro también indicó que, dada la relevancia que el sector ya tiene para la economía ecuatoriana, no anticipa grandes cambios en las políticas del sector por el resultado de las elecciones presidenciales que se celebrarán a principios de abril.

"Si gana nuestro candidato, no vemos que nada vaya a cambiar. Si gana el otro candidato, que evidentemente esperamos que no sea así, no vemos que genere un cambio a una industria que ya representa mucho", explicó.

Córdova destacó que, además de la multiplicación de las inversiones, el sector emplea 3.700 empleos, cifra que se espera aumente a unos 16.000 para el periodo 2017-2020.

Pero el ministro reconoció que la rapidez del crecimiento e importancia de las inversiones en el sector está creando nuevos problemas, como conflictos con comunidades.

En este sentido, Córdova calificó de "lamentable e irresponsable" la decisión de la ciudad de Cuenca de prohibir la minería en su municipio.

"Lo que está sucediendo en Cuenca es netamente política y relacionado con el tema electoral. Es lamentable porque es una posición irresponsable del alcalde. Primero porque la prohibición es ilegal e anticonstitucional. Fue una decisión netamente política e irresponsable porque genera incertidumbre", declaró.

"Pero creo que cuando el proceso electoral pase, bajarán muchos de estos conflictos que se generan en estas épocas", continuó.

Córdova también reconoció que la "tarea pendiente" que tiene su Ministerio es la regularización de la minería artesanal.

"Si en la parte de minería industrial nos tenemos que calificar tenemos 9 sobre 10, en la regularización con los artesanales es un 7 y casi perdiendo el año. Es complicado. Es muy difícil lidiar con ellos y muy difícil de conjugar los intereses del minero artesanal", declaró.

El ministro cifró en 80 % la proporción de mineros artesanales que han regularizado su situación en Ecuador.