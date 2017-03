Al-Khelaïfi: "No hay que buscar excusas"

El presidente del París Saint Germain, el catarí Nasser Al-Khelaïfi, aseguró que "no hay que buscar excusas", tras la derrota (6-1) encajada este miércoles por el conjunto francés ante el Barcelona y que apeó al equipo galo de la Liga de Campeones"Incluso si ha habido dos penaltis a nuestro favor, no hay que buscar excusas. No hemos jugado en la primera mitad. Después de ganar 4-0 en la ida, perder 6-1 en la vuelta, es muy difícil de aceptar, pero no tenemos otra opción", señaló Al-Khelaïfi

"Encajar tres goles en siete minutos, después de llegar con 3-1 a los 88 minutos es muy duro", añadió el máximo dirigente del conjunto parisino, que aseguró que "todavía" no había hablado con los jugadores.

"Todavía no he hablado con los jugadores, este no es el momento", concluyó Al-Khelaïfi.EFE.