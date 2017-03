Britteny Cox: Esta victoria pone el broche de oro a una gran temporada"

La australiana Britteny Cox, que cumplió con las expectativas y ganó el primer oro, en los baches de freestyle -o esquí acrobático-, de los Mundiales de Sierra Nevada 2017 declaró a Efe que "esta victoria" pone el broche de oro "a una gran temporada".

Cox, nacida hace 22 años en Wodonga (Victoria), llegó a Sierra Nevada con la condición de gran favorita, después de convertirse en la primera australiana en ganar la Copa del Mundo de baches -siete años después de que lo hiciese por última vez Dale Begg-Smith- en una temporada en la que firmó siete victorias.

"Ha sido una gran temporada en la Copa del Mundo, pero también estaba enfocada pensando en los Mundiales. Así que estoy muy contenta, porque este deporte es muy importante en Australia", indicó Cox, que este jueves también optara a todo en la prueba de baches duales, asimismo en la pista de La Visera, en la que ganó el primer oro de los Mundiales conjuntos de sowboard y freestyle que se disputan en la estación que corona el Pico Veleta.

"Espero poder ganar otra medalla mañana, pero mi objetivo central en estos Mundiales era esta prueba, porque la de duales no es olímpica; y ésta sí. Pero sigo hambrienta. Y no voy a renunciar a nada en la prueba de mañana", indicó a Efe la campeona del mundo de baches.

"Obviamente, mi gran meta está en los Juegos Olímpicos del año próximo (en PyeongChang, Corea del Sur). Aún queda la prueba de mañana, pero después me quedan muchos campos de entrenamiento y otras competiciones que centraré sólo en estar lo mejor posible en la prueba olímpica, en la que espero hacer la carrera de mi vida", dijo.

"Ésta es mi primera vez en España y en Sierra Nevada. Llegamos unos días antes de que arrancaran los campeonatos y nada más entrar en la estación me impresionó la puesta de sol", indicó a Efe Cox. "Me recuerda a las pistas donde esquió en Australia, también por el calor que hace aquí... todo me hace sentir como en casa", añadió la campeona mundial australiana. EFE.