Craig Gordon, portero del Celtic, renueva su contrato hasta 2020

El Celtic ha anunciado este miércoles la renovación para las próximas tres temporadas del guardameta internacional escocés Craig Gordon.

Gordon, de 34 años, por el que el pasado mes de enero se interesó el Chelsea -hizo una oferta de 4 millones de libras-, seguirá así en las filas del conjunto católico de Glasgow al menos hasta junio de 2020.

"Todo se demoró un poco por el interés que mostraron en enero, pero es maravilloso haber firmado la ampliación y poder centrarme en el resto de la temporada", dijo el arquero, en unas declaraciones a la página web del Celtic.

"Ha sido una buena campaña, el equipo está jugando muy bien y hemos ganado todos los partidos desde que he vuelto al once inicial. No puedo pedir mucho más", añadió.

Gordon llegó al Celtic en verano de 2014, dos años después de desvincularse del Sunderland. El jugador estuvo cerca de fichar por los 'Hoops' en los veranos de 2011 y 2012, pero los recurrentes problemas de rodilla impidieron el traspaso.

El Celtic es líder en solitario de la Scottish Premiership, con 79 puntos, 27 más que su más inmediato perseguidor, el Aberdeen, después de haber sumado 22 triunfos ligueros consecutivos. A falta de 11 jornadas, los 'Bhoys' necesitan sólo siete puntos más para levantar su quinto título consecutivo. EFE.