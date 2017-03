Ancelotti: "Me gustaría verme con el Real Madrid en Cardiff"

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Bayern Múnich, dijo este martes, después de que su equipo arrollara al Arsenal en octavos de final de la Liga de Campeones (marcador global de 10-2), que le gustaría cruzarse con el Real Madrid "en la final de Cardiff".

Preguntado en rueda de prensa sobre una posible visita al Santiago Bernabéu en cuartos, el antiguo técnico del Real Madrid aseguró que al equipo blanco sólo le "gustaría verlo en Cardiff".

"No, en cuartos de final no. Al Real Madrid me gustaría verlo en la final de Cardiff", respondió Ancelotti.

Este martes, el Bayern goleó, en el Emirates Stadium, al Arsenal por 1-5 para completar la humillación al conjunto del norte de Londres, al que ya ganó por idéntico resultado en el encuentro de ida.

"Cuando encaras un partido con una ventaja de 5-1 es complicado estar totalmente concentrado. Lo hablamos antes del encuentro y se lo dije a mis jugadores, pero inconscientemente es difícil", señaló el italiano.

"Hasta el penalti -cometido por Koscielny, que fue expulsado, sobre Lewandowski- fue un partido complicado. Estuvimos demasiado abiertos defensivamente y el Arsenal nos puso las cosas difíciles. Deberíamos hablar controlado mejor el encuentro. Además, nuestro juego con balón no fue bueno", añadió.

Ancelotti cree que el Bayern, eliminado el pasado año en semifinales, puede pelear el título hasta el final esta temporada, aunque dejó claro que en la Champions League "los pequeños detalles deciden partidos".

"Somos un equipo muy competitivo, pero en la Liga de Campeones los pequeños detalles deciden partidos. Este martes, al principio sufrimos, luego nos pitaron un penalti a nuestro favor, ellos tuvieron una expulsión y ahí terminó el partido. Es complicado decir qué va a suceder en el futuro, pero estamos con confianza y somos competitivos", apuntó el preparador transalpino.