Serena Williams será baja en Indian Wells y en Miami

Serena Williams será baja de última hora en el torneo de tenis de Indian Wells (California) y el de Miami (Florida) debido a una lesión en la rodilla izquierda, anunció hoy la organización en un comunicado.

"Tristemente tengo que retirarme del BNP Paribas Open en Indian Wells y del torneo de Miami", indicó la estadounidense. "No he podido entrenar debido a mis rodillas y me decepciona no poder estar allí. Seguiré hacia adelante siendo positiva. Espero estar de vuelta tan pronto como pueda", añadió la número uno del mundo en el comunicado emitido por el torneo.

El torneo BNP Paribas Open, comúnmente conocido como Indian Wells, reparte más de 10 millones de dólares en premios y verá el regreso de Roger Federer en la presente edición tras ausentarse en 2016 por una lesión.

En el campeonato del Valle de Coachella, primer Masters 1000 de la temporada para los hombres y de categoría Premier Mandatory para las mujeres, la baja de Williams se une a la del canadiense Milos Raonic, lesionado en una pierna, que ya se retiró de la final de Delray Beach y no jugó Acapulco por precaución.

El mayor favorecido de la baja de Raonic será el argentino Juan Martín del Potro, que entrará como 32 favorito del torneo, y estará exento en primera ronda. Además de Raonic, faltarán el francés Guilles Simon y el español David Ferrer.