Musa Besaile y Roberto Gerlein niegan vínculos con Odebrecht

Los parlamentarios fueron informados por el Congreso de los requerimientos de la corte y manifestaron su disposición de colaborar siendo enfáticos en que no tienen nada que ver con el escándalo.

“Le voy a dar poder a mi abogado para que revise el tema, nunca he estado en las oficinas de la ANI, no soy amigo del director de la ANI, no lo conozco nunca me ha dado una cita y sobre Odebrecht no tenía ni idea de que existía esa empresa”, precisó el senador del Partido de La U.

“Yo supongo que se referirán a mi hermano Julio o su oficina, él es ingeniero hace 53 años, yo no tengo relación laboral ni de ninguna clase con la oficina de mi hermano y no tengo vinculación alguna ni de ninguna clase con la gente de Odebrecht”, indicó el congresista conservador.

El Congreso deberá responder lo más pronto posible los requerimientos de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia en donde pide se certifique la condición de aforado de los senadores y representantes.