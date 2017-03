Conservadores analizan abandonar coalición de Gobierno

El senador, Hernán Andrade, explicó que la indignación de Marta Lucía Ramírez es legítima por el desequilibrio que hubo con el tema de Odebrecht en la campaña presidencial y, en ese sentido, respaldan sus reclamos sobre la falta de garantías que tuvo su candidatura.

“Vamos a analizar las cartas y a tomar una decisión, tenemos el derecho a debatir si seguimos o no respaldando al Gobierno, ella tiene razón cuando dice que le burlaron la campaña electoral y la vamos a apoyar en ese reclamo”, precisó.

Dijo que tener conservadores en el gabinete no les quita la potestad de evaluar si conviene o no quedarse en el Gobierno y manifestó que, en el tema particular de Odebrecht, no tienen responsabilidad política alguna.

Agregó que si el partido toma la decisión de salirse de la coalición, lo ministros deberían tener la coherencia de renunciar.