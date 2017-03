Campesinos consideran "incapaz" a presidente Jimmy Morales y piden renuncia

Miles de campesinos guatemaltecos exigieron hoy la renuncia del presidente del país, Jimmy Morales, porque es "incapaz" para gobernar, y que se investigue a más de un centenar de diputados que supuestamente recibieron sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Llegados de diversas regiones del país y ataviados con sus trajes típicos, los manifestantes, la mayoría campesinos indígenas, hicieron paradas frente al Congreso y la Plaza de la Constitución, en una protesta que se desarrolló de manera pacífica bajo la mirada de agentes de la Policía.

Neftalí López, uno de los dirigentes del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), que convocó a la protesta, explicó que piden la dimisión del presidente porque "no lo consideran ni capaz ni apto políticamente" para gobernar.

"Pedimos la renuncia del presidente porque no nos sirve, está cooptado por el crimen organizado y haciendo gobierno para los ricos del país", dijo López.

Los campesinos aseguraron que el Gobierno de Morales no atiende sus demandas, entre ellas la nacionalización de la energía para evitar las constantes alzas; que se deje de perseguir a los dirigentes que defienden la tierra, y que no se otorguen licencias para la construcción de hidroeléctrica porque "se están saqueando nuestros recursos naturales".

Morales apenas cumplió el pasado 14 de enero pasado el primero de sus cuatro años de Administración y ya ha enfrentado varias manifestaciones contra proyectos hidroeléctricos y por conflictos agrarios, entre otros.

Otro dirigente del Codeca, Cirilo Pérez, enfatizó que también exigían que se investigue la corrupción en el Ejecutivo, ya que un hijo y un hermano del mandatario están procesados por un supuesto fraude cometido contra el Estado en el 2012.

"¡Que renuncie, qué renuncie!", fue una de las principales consignas de los manifestantes, que portaban carteles en los que se leía "Luchamos por un mejor país", "No queremos más corruptos", "No queremos traidores", "No más hidroeléctricas porque se dedican a saquear nuestros recursos" y "Somos los de abajo que vamos por los de arriba".

Al grito de "sirvengüenzas" y "ladrones", los campesinos también pidieron que se investigue a más de 100 diputados que supuestamente recibieron en 2012 un soborno de 40.000 dólares cada uno por aprobar un préstamo para que la empresa brasileña Odebrecht construyera una carretera en la costa sur de Guatemala.

Durante la protesta, sin embargo, no se hizo mención a la falta de aprobación en el Congreso de unas reformas constitucionales al sector de justicia en la que se debe incluir el de pluralismo jurídico o "justicia maya".

Los manifestantes hicieron un llamamiento a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y al Ministerio Público (MP) a que se investigue la corrupción en los tres poderes del Estado.

"Pedimos a la Cicig que investigue a Jimmy Morales por la condonación de la deuda a 216 empresas, le pedimos a Iván Velásquez (Cigi) y a Thelma Aldana (MP) que investigue a los diputados que recibieron sobornos de Odebrecht", expresó un interlocutor en las afueras del Congreso.

Decenas de vendedores ambulantes de golosinas, refrescos, lentes, sombreros y otros productos se confundían entre los miles de manifestantes en la Plaza de la Constitución, frente al antiguo Palacio de Gobierno.

La protesta se desarrolló mientras Morales realizaba una gira de trabajo por el departamento occidental de Sololá, donde entregó títulos de propiedad de viviendas a damnificados por la tormenta tropical Stan hace 11 años.

La movilización provocó desde las primeras horas de este martes un verdadero caos en el tráfico y molestias en el sector privado.

El poderoso Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) exigió a los campesinos respetar el derecho de movilización y que no afecten la productividad y desarrollo del país. EFE.

