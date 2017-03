Wilders cancela visita de campaña por amenazas de antifascistas holandeses

El líder de la ultraderecha holandesa, Geert Wilders, anunció hoy que cancela una visita a un refugio de animales en Zaandam, al norte de Amsterdam, que estaba prevista en su agenda de campaña electoral, tras las críticas y amenazas de un grupo holandés de Acción Antifascista.

"Muy triste y lamentable que no pueda llevar a cabo la visita. Los antifascistas son los fascistas de hoy en día", dijo el líder del Partido de la Libertad (PVV), en un mensaje de Twitter, para informar de que no podrá hacerse la foto de campaña con los animales, como ya hicieron sus rivales políticos.

Esta era una de las pocas actividades que había mantenido en su programa de campaña electoral para estas dos semanas, después de cancelar todas sus apariciones públicas por amenazas a su seguridad.

La protección de Wilders y sus partidarios es una cuestión candente en la campaña, tras la detención el mes pasado de un agente de vigilancia del equipo del político ultraderechista, amenazado por sus declaraciones antiislamistas.

La Fundación Care, que está a cargo del centro de animales, denunció que dos de sus empleados fueron abordados en la calle por "proporcionar una plataforma" política para que el PVV se expresara.

Asimismo, se hicieron pintadas contra el partido de Wilders en una ambulancia para animales de esta organización, que también recibió dos emails de amenazas por parte de activistas de la izquierda radical.

"No era una amenaza terrible, pero no podíamos seguir adelante con la visita porque no es seguro para nuestros empleados. Siento que he sucumbido a la presión, pero nosotros somos responsables de cientos de trabajadores. No hay otra opción", lamentó Louise Verra, presidenta de la Fundación.

Los cuidados y la protección de los animales son una cuestión sensible en Holanda y suelen tener eco en las campañas electorales, lo que propicia que los líderes políticos hagan visitas a refugios de animales y hablen con los trabajadores y voluntarios sobre las futuras políticas en esta materia.

Holanda es el primer país del mundo sin perros callejeros gracias a las duras penas de prisión y multas que establece la ley por el abandono y el maltrato animal, así como al gran movimiento popular existente en favor de los derechos de los animales.