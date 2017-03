Decenas de personas protestan frente a la Casa Blanca por el veto de Trump

Decenas de personas protestaron hoy frente a la Casa Blanca por la aprobación de un segundo veto migratorio esta mañana por parte del Gobierno de Estados Unidos, presidido por Donald Trump.

A la protesta, convocada bajo el lema de "No Ban, No Wall" ("No al veto, no al muro"), acudió el nuevo presidente del Partido Demócrata, Tom Perez, quien dijo que "los ojos de la historia están puestos sobre Donald Trump".

Perez, quien formó parte del Gabinete de Barack Obama (2009-2017) y es de origen dominicano, manifestó que, pese a las modificaciones introducidas, el nuevo veto sigue siendo "inconstitucional".

Las autoridades habían cerrado los accesos a la Casa Blanca en el momento de la protesta, lo que dificultó la llegada a las decenas de personas convocadas.

El Gobierno aprobó hoy un nuevo veto migratorio que reemplazará al anterior -bloqueado en los tribunales- a partir del 16 y que suspende durante 120 días el programa de acogida de refugiados y durante 90 los visados de inmigrantes de Irán, Libia, Siria, Sudán, Somalia, Yemen.

A diferencia del anterior, el Gobierno ha excluido a Irak de la lista de países vetados, no menciona de manera específica a los ciudadanos sirios en la suspensión del programa de acogida y elimina las referencias a minorías religiosas cristianas.