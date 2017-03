Tabaré Vázquez inicia debate por Rendición de Cuentas y pide responsabilidad

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, recibió hoy un documento de su fuerza política, el Frente Amplio (FA), que detalla las prioridades de la próxima Rendición de Cuentas, que reasignará partidas del presupuesto, para cuyo debate el mandatario pidió "responsabilidad, seriedad y compromiso".

Así lo afirmó Vázquez en una conferencia de prensa que realizó en conjunto con el presidente del FA, Javier Miranda, en la residencia presidencial de Montevideo.

Con esta reunión, ambas autoridades dieron inicio al "debate nacional" que comenzará en las próximas semanas, durante las que el Poder Ejecutivo trabajará para redactar un proyecto de Rendición de Cuentas que el Parlamento uruguayo deberá votar a mediados de este año.

Tanto Vázquez como Miranda remarcaron la necesidad de "mantener los equilibrios macroeconómicos" en la reasignación de fondos públicos, porque "si no fueran controlados seguramente repercutirían negativamente en la calidad de vida de la población y en particular afectaría desfavorablemente a las personas de menores recursos y a los trabajadores".

En tanto, Miranda aseguró que el FA es "absolutamente consciente de la importancia de cuidar las cuentas públicas".

"Seguramente hay que mejorar la eficiencia del gasto, recaudar mejor y ser más eficientes también en los aspectos de recaudación del sistema tributario", apuntó el presidente del FA.

Sin embargo, aclaró que, si hubiera que tomar medidas tributarias, "hay un principio básico que plantea el FA y el Gobierno que es no aumentar la presión sobre las capas medias de la población, los sectores más empobrecidos y los salarios".

Asimismo, señaló que este es "el inicio de un proceso de diálogo", que incluye también a "toda la sociedad".

Por su parte, Vázquez insistió en que el Gobierno pondrá en primer lugar a la Educación y al Sistema de Cuidados, dos prioridades de la próxima Rendición de Cuentas.

Además, detalló que en segundo lugar estará la Salud, la Vivienda, la Seguridad y la convivencia ciudadana.

El mandatario anunció que hará llegar de manera oficial la propuesta del FA al resto del Poder Ejecutivo, para luego "comenzar las reuniones de trabajo" con los ministerios y organismos del Estado.

De esta manera, aseguró que el Gobierno entrará en un "terreno de diálogo con el FA y con todo el Uruguay", dentro de lo que incluyó a la sociedad civil y al resto de las fuerzas políticas.

Consultado sobre la pérdida de la mayoría parlamentaria del FA en la Cámara de Representantes, Vázquez aseguró que el tema estuvo sobre la mesa en la reunión con Miranda, aunque aclaró que apuesta a la "responsabilidad cívica, la seriedad y al compromiso que tiene el sistema político con todos los uruguayos".

Por esta razón, aseguró que espera aprobar la Rendición de Cuentas tal como la presente el Gobierno o con algunas modificaciones.

"Va a ser un trabajo de diálogo, como lo hemos hecho permanentemente, de búsqueda de acuerdos, pero serios de verdad, de acuerdos que no estén mirando el próximo mapa electoral, sino que estén mirando fundamentalmente lo que más le conviene a las uruguayas y a los uruguayos", señaló Vázquez.

Consultado sobre la posibilidad de aumentar la carga impositiva, el mandatario uruguayo subrayó que, por el momento, su Gobierno no piensa "tomar ninguna medida impositiva".

"Que no lo piense ahora no quiere decir que no lo vayamos a estudiar", sostuvo.

"Si hubiera que tomar alguna medida por cualquier circunstancia vamos a hacer todo lo posible y lo vamos a lograr -estoy seguro- de no recaer ni sobre los trabajadores, ni la clase media, ni quienes más lo necesitan", apuntó Vázquez.