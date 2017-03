Gustavo Dudamel será el protagonista de un documental

El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel será el protagonista del nuevo documental del cineasta estadounidense Ted Braun, informó hoy el medio especializado Deadline.

Todavía sin título, esta cinta explorará la trayectoria de Dudamel desde sus comienzos en "El Sistema", el exitoso programa educativo musical de Venezuela, hasta que alcanzó el éxito al frente de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y la Filarmónica de Los Ángeles.

"Gustavo Dudamel es el director de orquesta más talentoso de su generación y la figura más popular y brillante en la música clásica desde Leonard Bernstein", dijo Braun.

"El trasfondo de inquietud política y económica en Venezuela que Dudamel afronta como director musical de la Simón Bolívar y el director artístico de 'El Sistema' permitirá que esta película examine el lugar del arte en una época de crisis política", añadió.

La filmografía de Braun incluye los documentales "Darfur Now" (2007) y "Betting on Zero" (2016).

Considerado como uno de los mejores directores de orquesta de la actualidad, Dudamel se convirtió el pasado enero en el maestro más joven en ponerse al frente de la Filarmónica de Viena en el tradicional concierto de Año Nuevo.