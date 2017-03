Le Carré recupera en su nueva novela a George Smiley tras 25 años

Uno de los personajes más emblemáticos de las novelas del británico John Le Carré, el agente George Smiley, regresará por primera vez en 25 años en un nuevo libro que se publicará en otoño, según informa hoy la editorial Viking.

El escritor, de 85 años, que también fue agente secreto, desempolvará en su novela "A Legacy Of Spies", que saldrá al mercado el próximo 7 de septiembre, al célebre espía de la Guerra Fría, que aparece en varios de sus anteriores trabajos, tras más de dos décadas.

Esa nueva novela incluirá además el retorno a la narrativa de Le Carré de los colegas de Smiley de los servicios secretos británicos, según los detalles filtrados por Viking, filial de la editorial Penguin Random House.

De esta manera, en esa obra aparecerá el "protegido" de Smiley, Peter Guillam, ya con una edad avanzada y retirado en una granja del sur de la Bretaña francesa.

Al parecer, Guillam será convocado a Londres, donde, junto con sus colegas, será sometido a un escrutinio por algunas faltas cometidas en el pasado.

Al anunciar el lanzamiento de ese nuevo libro, Viking señaló que la historia entremezclará el pasado y el presente en una trama "tan ingeniosa y emocionante" como las dos predecesoras: "The Spy Who Came in From the Cold" ("El espía que surgió del frío", 1963) y "Tinker Tailor Soldier Spy" ("El topo", 1974).

Por otro lado, la editorial también reveló que 21 de las novelas de Le Carré pasarán a ser Clásicos Modernos de la editorial Penguin, más de 50 años después de la primera publicación en 1961 de "Call for the Dead" ("Llamada para el muerto").

John le Carré -cuyo verdadero nombre es David John Moore Cornwell- se especializó en novelas de suspense y sus libros sobre la Guerra Fría le convirtieron en un maestro del espionaje de ficción.

El escritor, que también fue profesor de francés y alemán en el colegio secundario privado de Eton, comenzó a trabajar como agente para el MI5 en 1958, una ocupación que le sirvió de inspiración para algunas de sus novelas y personajes, como el célebre agente George Smiley.