Lina Tejeiro responde a las críticas del vestido que lució en los India Catalina

Luego que la actriz Lina Tejeiro recibiera varios comentarios negativos, por el vestido que llevó a los India Catalina, quiso pronunciarse por su cuenta de Instagram, en las historias de la red social, y dejar claro que “Que si la foto, que si el maquillaje, que si el vestido. A mí me gusta. A mí nadie me obligo a ponérmelo. ¿Por qué me lo puse? Porque yo quería. ¿Por qué me maquillé así? Porque yo quise. ¿Por qué subí la foto? Porque quería. En conclusión, para dejarla clara, es mi Instagram, yo subo lo que a mí me gusta, no lo que ustedes quieran ver”.

Además, dejó claro que hizo este video porque hay personas que hacen comentarios para ofender y para dar ordenes, con eso la actriz no está de acuerdo.

Este es el vestido por el que surgieron las críticas.

