La OMC crea un panel para evaluar el cumplimiento de la disputa arancelaria entre Colombia y Panamá

A petición de Colombia, la OMC creó un panel que busca determinar si Colombia efectúa o no el fallo de la organización que le ordenó retirar un arancel a importaciones de textiles, prendas de vestir y calzado panameñas.

La presidenta de la asociación de usuarios de la Zona Libre de Colón (ZLC), Usha Mayani, en diálogo con Caracol Radio, señaló que esta nueva decisión es importante pero, al mismo tiempo, deja la duda de “¿hasta dónde hay que seguir probando que Colombia ha sido discriminatoria contra Panamá?”, asegurando que sólo “el tiempo dirá si esta nueva medida podrá obligar a Colombia a cambiar su actitud frente a Panamá”.

Mayani también aseguró que los decretos vigentes entre Panamá y Colombia pareciera que no son discriminatorios, pero sí lo son algunas medidas como, por ejemplo, el respeto en cuanto al valor a productos como el calzado y otras medidas que no son arancelarias, como que “a la mercancía proveniente de Panamá se le ponen muchas trabas, las vigilan, las abren y no es un paso expedito como cuando vienen de otros países”.

Este panel ha sido creado después de que Colombia pidiera el establecimiento de un grupo de expertos el 20 de febrero con el argumento de que había enmendado las tarifas arancelarias, según las reglas de la OMC, pero Panamá bloqueó el intento, argumentando que el país no hizo las consultas requeridas antes de solicitar la verificación del cumplimiento del fallo de la organización.

El conflicto arancelario entre ambos países se inició en 2012, cuando Colombia empezó a aplicar aranceles del 10 % a los calzados y textiles y un cargo de 5 dólares por cada contenedor procedente de la ZLC, por lo que Panamá acudió a la OMC.