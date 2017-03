Roldán: Sierra Nevada tiene gran potencial, los Mundiales serán fantásticos

Eduardo Roldán ex presidente de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) y único español en el Consejo de la FIS (Federación Internacional de Esquí) indicó este martes que Sierra Nevada "tiene un gran potencial" y que los Mundiales de snowboard y freestyle que inaugura el Rey Felipe VI "serán fantásticos".

Roldán representará en Sierra Nevada, hasta el final de los Mundiales al presidente de la FIS, el suizo Gian-Franco Kasper -en reuniones extraordinarias en Corea del Sur con miras a los Juegos de invierno de PyeongChang del próximo año-, del que afirmó que "ha vivido con enorme interés las competiciones internacionales en Sierra Nevada, sobre todo el Mundial de esquí alpino del 96 y éste de snowboard y freestyle" que inaugura este martes el Jefe de Estado español.

"Para la FIS estas nuevas disciplinas tiene una gran importancia para la difusión del deporte de la nieve y su desarrollo por todo el mundo", indicó Roldán en una rueda de prensa en la que también estuvo presente el australiano Dean Gosper, presidente del nuevo Comité de snowboard y freestyle de la Federación Internacional, que felicitó a los responsables de la organización del principal evento invernal que ha organizado España en lo que va de milenio.

También estuvieron presentes en esa conferencia de prensa el holandés Marcel Looze, director de mercadotecnia de la FIS; el secretario general para los Deportes de Andalucía, Antonio Fernández; Olmo Hernán, Director General de la RFEDI; y la Presidenta del Comité Organizador de Sierra Nevada 2017, María José López.

"En opinión de la FIS, estas disciplinas han contribuido a la existencia de acciones como las de 'Bring the children to the snow' (que fomentan los deportes de nieve entre los niños) y el 'World Snow Day' ('Día Mundial de la Nieve')

"Estos Mundiales se concedieron en 2012, hace cinco años; y desde entonces se ha desarrollado un importante tramo de trabajo, con la presencia permanente de los organizadores, certificado por las visitas e inspecciones técnicas de la FIS", indicó Roldán, que recordó que ya en su día, los Mundiales de alpino del 96 fueron "una semilla para que surgieran numerosos deportistas, técnicos, organizadores e incluso voluntarios".

"En nombre de la FIS y de todos los compañeros que la integran, quiero decir que estamos absolutamente entusiasmados y por eso felicitamos a la federación española y, por supuesto, a Sierra Nevada, a la ciudad de Granada y a la Junta de Andalucía", dijo Roldán.

Olmo Hernán indicó también que en la federación española que el dirige están "emocionados e ilusionados" ante el arranque de los Mundiales conjuntos de freestyle y snowboard.

"Es difícil encontrar tantas sinergias como en la organización de este evento, sobre todo en un contexto económico que no es fácil", recalcó el Director general de la Real Federación Española de Deportes de Invierno.

Antonio Fernández, Secretario general para los Deportes de la Junta de Andalucía recalcó que para la institución que representa, este martes "es un día muy especial".

"Nos gustaría felicitar y agradecer a muchas personas, en especial a los responsables de CETURSA, la empresa que gestiona Sierra Nevada. También a la FIS, por la confianza depositada en Andalucía y en Sierra Nevada; a la RFEDI, por su apoyo; y a la Federación Andaluza de Deportes de Invierno (FADI), por su trabajo", indicó Antonio Fernández este martes en Sierra Nevada.