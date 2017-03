Suárez ve el partido contra el PSG como "la ocasión soñada de hacer historia"

El delantero uruguayo del FC Barcelona considera el partido de vuelta ante el Paris Saint-Germain (PSG) de octavos de la Liga de Campeones como "la ocasión soñada para marcar la historia de este club y del fútbol mundial".

En una entrevista con la revista "France Football", el barcelonista reconoce que el PSG fue mejor en la ida (cuando venció por 4-0) y asume la dificultad de la remontada, pero cree que si hay un equipo capaz de darle la vuelta a la eliminatoria, ese es el suyo.

"La actuación del PSG en la ida no me sorprendió. Todo el equipo hizo un buen partido, fueron mejores que nosotros. Rabiot estuvo excelente (...) En cuanto a Marco Verrati, progresa desde hace varias temporadas, ya no es una sorpresa. Es un grandísimo jugador, que imprime su ritmo al PSG", dice el uruguayo.

Para Suárez, la derrota en la ida no se debió a la "falta de carácter" del Barça, pero declina en la entrevista entrar a analizar los aspectos tácticos del partido.

Tras señalar que lograr la remontada daría al Barcelona "una fuerza increíble para el final de la temporada", explica que necesitarán creer en si mismos y persuadirse de que "nada es imposible".

Suárez cree que su equipo conserva intactas sus posibilidades en la Liga, y sitúa el partido en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid como el choque que les podría dar tres puntos claves.

Respecto al juego del Barcelona, considera que tanto él como Leo Messi y Neymar son "los primeros defensores del equipo" a través de la presión.

"Hago a menudo desmarques cruzados, no sólo para recibir el balón sino también para atraer a los defensores y liberar a mis compañeros. No me molesta trabajar si así puedo beneficiar a uno de mis compañeros", reflexiona.

Esa relación con Messi la lleva Suárez al plano personal, pues destaca que ambos comparten muchas cosas: "Tenemos la misma edad y hablamos mucho, conversamos bastante sobre nuestra infancia. Hemos construido una relación especial. Pero no solo con Leo. También me siento cómodo con 'Ney', Iniesta, Piqué, y los demás".

El delantero reconoce que "hay otros jugadores más dotados para el márketing y los medios que yo", pero que eso no le impide soñar con el Balón de Oro, "aunque hoy hay un jugador que merece llevrrselo todos los años, y ese es Leo".