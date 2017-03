El favorito, Dominicana tendrá al tercer base Beltré desde el primer día

El equipo de República Dominicana que competirá en el Clásico Mundial de béisbol inició hoy sus entrenamientos en la Florida, EE.UU., con el augurio de favorito para repetir el título que logró en 2013, y con la buena noticia de que el tercera base Adrián Beltré se integrará a la plantilla.

Santo Domingo, 6 mar (EFE).- El equipo de República Dominicana que competirá en el Clásico Mundial de béisbol inició hoy sus entrenamientos en la Florida, EE.UU., con el augurio de favorito para repetir el título que logró en 2013, y con la buena noticia de que el tercera base Adrián Beltré se integrará a la plantilla.

La novena caribeña, que debutará el jueves próximo contra Canadá en el estadio de los Marlins de Miami, acude a defender la corona con nombres ilustres como el segunda base Robinson Canó, los jardineros Nelson Cruz y José Bautista, el propio Beltré, y los lanzadores Carlos Martínez, Edison Vólquez o Jeurys Familia.

El grupo volverá bajo la dirección del piloto Tony Peña, quien hace cuatro años condujo a Dominicana a ganar de manera invicta, con actuaciones formidables de gente como Canó, el Jugador Más Valioso de la competición, y del relevista Fernando (La Flecha) Rodney, quien salvó 7 del total de 8 victorias.

Los campeones quisqueyanos juegan en el grupo C contra canadienses, Estados Unidos (sábado) y Colombia (domingo).

Los dominicanos, entre quienes también figuran el tercera base Manny Machado, el parador en corto José Reyes y el receptor Wellington Castillo, no se fían del etiquetado de favorito, tal y como lo advirtió el dirigente Peña antes de partir a Florida.

"Este evento es muy, muy corto, y más que partido a partido, hay que trabajarlo entrada por entrada; todos empezamos en cero y cada quien quiere llevarse el título", dijo el capataz a la prensa dominicana.

Estas palabras parecieron proféticas a raíz del resultado hoy del primero partido del Clásico, cuando el debutante Israel se impuso 2-1 a Corea del Sur, uno de los equipos considerados más fuertes de la contienda.

Los coreanos, subcampeones del segundo Clásico en 2009, cayeron en 10 entradas del supuestamente débil equipo israelí en el grupo A que completan Japón y Holanda.

El derecho Martínez ha sido elegido por el dirigente Peña para abrir el primer choque contra Canadá, y lo hará en sustitución de Johnny Cueto, quien se retrasó en República Dominicana debido a la enfermedad de su padre.

Otra baja en la escuadra tricolor fue la del primera base Hanley Ramírez, quien se resintió de un hombro, aunque participa de los entrenamientos invernales de su equipo en las Grandes Ligas, los Medias Rojas de Boston.

Ramírez fue sustituido por el jugador del cuadro Jean Segura, con destacada actuación en el último Clásico.

La participación de Segura en el evento parecía predestinada, pues aunque se puso a disposición del equipo, se le informó que en esta oportunidad no había "cupo" para él, pero luego se abrió la posibilidad de que lo hiciera cuando Beltré estuvo en dudas, y posteriormente ser incluido definitivamente tras la salida de Ramírez.

Tanto el dirigente Peña como el gerente general de República Dominicana Moisés Alou, tuvieron palabras de elogio para Seguro por su identificación con el equipo.

El veterano Beltré, quien participó apenas en su primer partido de la temporada el viernes pasado por problemas en su pantorrilla izquierda, anunció hoy que estará jugando para su país desde este jueves. Lo hizo en el primer Clásico, en 2006.

"Estaré disponible desde el primer juego; estoy cómodo con la decisión. No he sentido incomodidad en estos partidos ni cuando corro o me muevo", dijo el tercera base desde la base de entrenamientos de los Vigilantes.

La confirmación del cañonero brinda a Tony Peña un cuadro interior de lujo, que además de Canó, Beltré, Reyes y Segura, conforman Manny Machado, Jonathan Villar y el primera base Carlos Santana.

En los jardines también están disponibles Starling Marte, Gregory Polanco y Mel Rojas, jr.

Con Martínez abriendo contra Canadá, la rotación la completarían Edison Vólquez y Willy Peralta, según reveló recientemente el gerente Alou.

El experimentado abridor Bartolo Colón forma parte del grupo de lanzadores sustitutos, quienes pueden ser llamados al equipo en cualquier etapa del Clásico.