[Fotos] Lina Tejeiro, blanco de críticas por su vestido en los India Catalina

Lina Tejeiro nunca pasa desapercibida en ningún evento y esta vez no fue la excepción, pues el vestido que escogió para la gala de los India Catalina fue fuertemente criticado.

Muchos de los seguidores de la actriz realizaron comentarios negativos como “No es por criticar. Ese vestido es de quinta”, “Yo te sigo me parece que eres muy linda pero el vestido no fue la mejor elección a veces menos es más”. Pero también hubo fans que la defendieron y la elogiaron como “Mujer llanera calla al que quiera cuando llega su presencia y su zapateado deja impactado al que sea”, “Eres súper linda y aparte tienes un novio de ataque que importa lo que digan los demás”.

Los premios India Catalina se celebraron el pasado sábado 4 de marzo en la ciudad amurallada en la plaza mayor del Centro de Convenciones de las Américas, y la producción en la que hace parte Lina Tejeiro 'La ley del corazón' fue elegida por el público como la Mejor Producción.