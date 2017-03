Facebook considera un botón de “No me gusta” en Messenger

Las reacciones se han convertido en un elemento de gran importancia dentro de Facebook. Cientos de usuarios muestran sus emociones a través de esta herramienta que ha cambiado por completo la forma de consumir nuevos contenidos en redes sociales.

Según el sitio Techcrunch, se está adelantando una prueba con un grupo de usuarios para evaluar la función “No me gusta”, que estaría incluía entre las ya conocidas “Me gusta, me entristece y me enfada”.

El botón “No me gusta”, parte de una iniciativa publicitaria, ya que las emociones se han tomado como un sistema de votación efectivo para aprobar o desaprobar una decisión, gusto o preferencia en particular.