Las Farc están pidiendo cosas exageradas en las zonas veredales: Gobierno

Sergio Jaramillo, alto Comisionado para la Paz, señaló que los problemas se centran en nueve zonas veredales donde están las Farc en proceso de dejación de las armas. El alto funcionario dijo que los miembros de estas zonas han pedido hasta gimnasios.

“Quieren que en lugar de que haya una pared del llamado superboard que hayan paredes dobles, que hayan una facilidades que no corresponden a unos campamentos transitorios, espacios audiovisuales, gimnasios y unas cosas desbordadas que no y les hemos dicho que eso no fue lo que se acordó”, dijo Jaramillo.

El gerente de las zonas veredales, Carlos Córdoba, dijo que algunos guerrilleros están pidiendo baños de porcelana y aspectos que dificultan los avances en las zonas veredales.

“En Vigía del Fuerte también solicitan dobles paredes en las casas y allí nos dicen que necesitan pisos de los baños en porcelana y hay cosas que para un campamento temporal y para nosotros se sale toda lógica sabiendo que estamos construyendo uno sitios de habitación y de alojamiento en las mejores condiciones de dignidad y calidad de vida”, dijo Córdoba.

El general Javier Flórez dijo que las zonas veredales desde el próximo 29 de mayo culmina la zona de seguridad que hay entre la zona de concentración y la Fuerza Pública.

“Esto significa que en las zonas de seguridad como tal está la Fuerza Pública, el Estado, el Gobierno, la Policía y las Fuerzas Militares. Vuelve a quedar normal a partir del 29 de mayo. Los campamentos se podrán utilizar para otro tipo de actividad referente a la zona de paz”.

Flórez también dijo que los primeros guerrilleros en entregar las armas serán los que participarán en la comisión tripartita y que tienen la tarea de realizar pedagogía en las zonas veredales.