“Colombia tiene que doblar la página del conflicto”: Humberto de la Calle

El jefe negociador del Gobierno con las Farc, Humberto de la Calle, señaló que para las elecciones presidenciales del 2018 se hace necesario unir fuerzas políticas, no solo a favor de la paz, sino también capaz de entender la creciente indignación de los colombianos con los políticos y con la corrupción más allá del escándalo de Odebrecht.

En entrevista con el diario español El País, De la Calle no confirmó si será o no candidato, y destacó que quien represente el bloque político que plantea debe ser elegido por necesidad y no por vanidad, por lo que señaló que eso se decidirá más adelante.

“Hay demasiados valores de una democracia liberal para defender. Y creo que todo esto está en riesgo si tomamos el camino del autoritarismo. Es una discusión que exige una coalición amplia no solo de fuerzas políticas que han estado a favor del acuerdo, sino también de múltiples expresiones independientes”, señaló.

Reconoció las dificultades logísticas que se han presentado en la implementación de los acuerdos con las Farc y el temor de que un revés electoral el próximo año pueda afectar el proceso, y destacó la necesidad de que la guerrilla articule una estrategia para evitar el fracaso de sus aspiraciones políticas.

“Yo creo que vamos a ser capaces los colombianos de convivir con esta situación y las Farc cada vez deberán estar más entrenadas para entender los retos de la democracia y también los reveses de la misma”, afirmó al diario español.

Lea la entrevista completa aquí: http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/05/colombia/1488740368_748615.html