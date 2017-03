Roy barreras responde al general Mora luego de carta de militares a presidente Santos

El senador del partido de La U, Roy Barreras, señaló que se vio sorprendido por la carta que fue enviada al presidente Juan Manuel Santos por los militares retirados y en la que estaba la firma del general Jorge Enrique Mora quien fue uno de los negociadores plenipotenciarios para el acuerdo de paz con las Farc.

Según el senador Roy Barreras el general retirado tenía pleno conocimiento de los acuerdos que fueron firmados en La Habana y en el Teatro Colón en el 2016. Por lo que señalo que se debe precisar que temas como las zonas veredales, la justicia espacial para la paz, entre otros no están resueltos.

“Lo que no entiendo es la firma del general Mora, que firmó el acuerdo del Teatro Colón con nosotros, lo conoció y lo ha trabajado en detalle con mucho vigor. Me parece que no puede decir que firmo el acuerdo de La Habana, pero que no, el del Teatro Colón, porque no participó en lo que a él, al presidente y a todos nosotros nos importaba, que era la seguridad jurídica de las Fuerzas Militares. Él estuvo celosamente trabajando ese tema hasta la noche anterior. De manera que el conoce en detalle de este trámite legislativo”, dijo el senador Roy Barreras

Barreras quien fue compañero de Mora, como negociador, le respondió mediante una carta de cuatro páginas al general Jorge Enrique y le informa que todas sus inquietudes afortunadamente para las Fuerzas Militares ya están resueltas.