Estratos uno, dos y tres tendrían aumento en tarifa del agua

Desde el Congreso denunciaron que la Comisión Reguladora de Agua Potable, CRA, autorizó el desmonte de los subsidios para el consumo básico mínimo en el país que estaba en 20 metros cúbicos y pasaría a 11 metros subsidiados sin informar a los usuarios que utilizan del servicio.

“Pues no tuvo la suficiente divulgación y además pudimos evidenciar que la decisión se tomó muy rápidamente sin los estudios y los soportes necesarios para señalar que ahora el consumo básico no son 20 metros cúbicos si no que son 11 metros cúbicos generando un aumento muy importante”, dijo el representante Guevara.

El próximo martes fueron citados a la comisión sexta de la Cámara de Representantes el director de la CRA para que también explique las inconsistencias técnicas y jurídicas que ayudaron al aumento de las tarifas en los estratos uno, dos y tres.

“Cuando esto se lleve a la facturación equivale a que una persona de estratos uno y dos en menos de dos años se les va aumentar la tarifa en un 50%”, dijo el representante Carlos Guevara.

Según dijo el representante en los meses de marzo y abril se evidenciaría el aumento de las tarifas de agua.