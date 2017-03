Uruguay redobla compromiso estatal para acabar con la desigualdad de género

El Estado uruguayo rindió cuentas hoy sobre las acciones implementadas para terminar con la desigualdad de género y reconoció que aún los cambios "son insuficientes", por lo que dio a conocer sus prioridades a trabajar.

"Uruguay es un país que ha trabajo enormemente y tenemos adelantos (...) cuando nos comparamos con el resto de América Latina. Sin embargo, debemos de reconocer que aún niñas, niños, adolescentes, mujeres de todas las edades y de diversidad de condición vivimos condiciones de desigualdad", dijo la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mariella Mazzotti.

En un acto conjunto bajo el lema "Más Igualdad, Compromiso de Estado", representantes de Ministerios, del Inmujeres y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, contaron los avances y puntos a desarrollar en materia de género en cada una de las carteras.

El evento se celebró dos jornadas antes del Día Internacional de la Mujer, para que todas las trabajadoras públicas se puedan adherir, si lo desean, al paro internacional convocado para ese día, según apuntó la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi.

La principal urgencia destacada y sobre la cual todas las autoridades mostraron su rechazo fue la violencia de género, que en los dos primeros meses del año se ha cobrado al menos ocho vidas en el país.

"Debemos tener un abordaje integral, mejorar todo el sistema de prevención y represión. Educar en un ámbito de no violencia, porque si no atacamos este problema desde la educación no podemos resolverlo con una perspectiva de vivir en una sociedad que mejore la convivencia", dijo el ministro de Interior, Eduardo Bonomi.

En ese sentido, expresó la "necesidad" de la ley Integral de Género, una norma que se envió al Parlamento el pasado abril, pero que aún está pendiente de aprobación, para que haya "una percepción compartida del problema con todos los actores integrantes de la sociedad uruguaya".

El ministro de Salud, Jorge Basso, se refirió al tema como "un problema de salud pública" y de "primer orden" que se debe responder siempre de manera "sectorial e intersectorial".

Asimismo, declaró que desde el Ministerio de Salud Pública se abordará "el desafío" de implementar de manera progresiva servicios de atención a los hombres que ejercen violencia.

Por otro lado, el ministro destacó el compromiso sanitario con las mujeres y su maternidad, y del cumplimiento de la ley vinculada a la interrupción voluntaria del embarazo, que dijo "recibió el apoyo ciudadano" y que sólo corresponde "reafirmar (...) haciéndola cumplir integralmente en todo el territorio nacional".

La educación afectiva libre de machismo, la cultura sin estereotipos de género y las oportunidades de desarrollo de la autonomía económica en el mundo del trabajo productivo y empresarial también centraron la conversación de las autoridades.

El Consejo Nacional de Género señaló hoy en un comunicado que pretende articular una Estrategia Nacional para la Igualdad, con el fin de analizar las brechas salariales o se agrande la formalización en el trabajo, particularmente de las trabajadoras domésticas.

El organismo señaló que continuará trabajando en estas áreas prioritarias con el objetivo de alcanzar una sociedad "más justa para todos y todas".