Juppé: "No seré candidato a la Presidencia"

El ex primer ministro francés y derrotado en las primarias de la derecha Alain Juppé confirmó hoy que "no será candidato a la Presidencia" del país en sustitución de François Fillon, ya que no se ve con capacidad de unir a su familia política.

En una declaración en Burdeos, ciudad de la que es alcalde, Juppé reconoció que "es demasiado tarde" para él, y que no encarna la "renovación" que demandan los franceses.

"Confirmo que no seré candidato a la Presidencia de la República. Se lo diré a Fillon y a (Nicolas) Sarkozy si desean reunirse conmigo", dijo Juppé, en aparente alusión a la invitación del expresidente francés a una reunión tripartita con el candidato conservador y con el alcalde de Burdeos para solucionar la crisis.

Con rostro apesadumbrado y en tono lúgubre, lamentó la confusión que vive el país en vísperas de las elecciones presidenciales y tuvo palabras duras hacia Fillon, de quien criticó su "obstinación".

"El inicio de las investigaciones de la justicia y su sistema de defensa basado en la denuncia de un supuesto complot y de una voluntad de asesinato político lo han conducido a un callejón sin salida", lamentó.

También se mostró preocupado por que "como lo demostró la manifestación de ayer (en defensa de Fillon), hay un núcleo de militantes que se ha radicalizado".

"No estoy en disposición hoy de realizar la necesaria reagrupación en torno a un proyecto unificador", señaló, antes de reconocer que tampoco puede encarnar la renovación "que parece más fuerte que la necesidad de experiencia".

Juppé admitió que su decisión de no presentarse provocará "decepción en muchos" y que también le acarreará "reproches",

Esta tarde el comité político de Los Republicanos reunirá a las principales figuras de la derecha, incluido el propio Fillon, para tratar de buscar una solución a la crisis.

El nombre del exministro François Baroin (quien, sin embargo, ayer apareció detrás de Fillon en la tribuna de la manifestación de apoyo) es el más mencionado por aquellos dirigentes de la derecha que reclaman un relevo en la candidatura.

Todas las encuestas dejan a Fillon fuera de una eventual segunda vuelta en las elecciones presidenciales del próximo 23 de abril y 7 de mayo, a la que accederían la ultraderechista Marine Le Pen y el socioliberal Emmanuel Macron.