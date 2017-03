Hollande: en las elecciones francesas está en juego el futuro de Europa

El presidente francés, Francois Hollande, advirtió, en una entrevista que publica hoy el diario alemán "Süddeutsche Zeitung", que en las elecciones presidenciales de su país no sólo está en juego el futuro de Francia, sino también el de Europa, ante el desafío que representa el Frente Nacional.

"Sabemos que en estas elecciones no sólo está en juego el futuro de nuestro país sino el futuro de Europa. Si, contra lo esperado, la candidata del Frente Nacional (Marine Le Pen) gana las elecciones, entonces comenzaría el proceso para salir de la eurozona e incluso de la Unión Europea (UE)", dijo Hollande

"Ésa es la meta de todos los populistas: salirse de Europa, cerrarse al mundo e imaginarse un futuro lleno de barreras y fronteras y torres de vigilancia", agregó.

Según apuntó, "su última obligación" en el cargo es hacer todo lo que esté a su alcance para que Francia no sea responsable de una evolución semejante.

Hollande abogó por revivir la idea de Europa, lo que en parte, a su juicio, puede hacerse a través de una mayor coordinación en la política de Defensa

El eje franco-alemán, afirmó, sigue siendo indispensable para Europa pero no es suficiente.

"Si entre Alemania y Francia no hay confianza y no hay consenso, Europa no puede avanzar. Pero no es suficiente", dijo.

Hollande se declaró preocupado por el regreso de los egoísmos nacionales y se mostró partidario de lo que se ha llamado una Europa de "varias velocidades" en el proceso de integración.

"La Europa de los 27 no puede ser mucho tiempo una Europa uniforme. Durante mucho tiempo la idea de una Europa diferenciada, de una Europa de varias velocidades generó resistencias. Pero se ha convertido en una idea indispensable, de lo contrario Europa explotará", dijo.

"En el futuro habrá un tratado común, un mercado común y para algunos una moneda única. Pero para los países que así lo quieran tienen que ser posible ir más allá de ello en campos como la defensa o la armonización fiscal y social", agregó.

En el caso concreto de la Unión Monetaria, Hollande señaló que algunos países nunca se sumarán a ella por lo que no tiene sentido esperarlos para profundizarla.

"Por eso he propuesto la idea de un presupuesto para la eurozona. Si queremos hacerlo todo con los 27, corremos el riesgo de no hacer nada", dijo.