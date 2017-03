Spielberg, Meryl Streep y Tom Hanks planean filme sobre papeles del Pentágono

El cineasta Steven Spielberg dirigirá a Meryl Streep y Tom Hanks en una película sobre la filtración y publicación de los conocidos como "papeles del Pentágono", informó hoy el medio especializado Deadline.

Bajo el título "The Post", este largometraje girará en torno al papel del periódico The Washington Post a la hora de desvelar en 1971 una serie de documentos secretos del Pentágono sobre la guerra de Vietnam.

El analista del Pentágono Daniel Ellsberg fue quien facilitó esos documentos que mostraban los sucesivos engaños del Gobierno de EE.UU. acerca de ese conflicto.

Además de las consecuencias políticas que tuvo esa publicación, los papeles del Pentágono provocaron un debate por la libertad de prensa que llegó hasta el Tribunal Supremo de EE.UU.

A la espera de que se cierren finalmente las negociaciones, todo apunta a que Tom Hanks dará vida al director de The Washington Post, Ben Bradlee, mientras que Meryl Streep se encargará de interpretar a la propietaria del periódico, Katharine Graham.

Esta película supondría una nueva colaboración entre Spielberg y Hanks después de trabajar juntos en cintas como "Saving Private Ryan" (1998) o "Bridge of Spies" (2015).

Tras estrenar en 2016 el filme de tono infantil "The BFG", Spielberg tiene en el horizonte el largometraje de ciencia-ficción "Ready Player One"; el drama histórico "The Kidnapping of Edgardo Mortara", con el guatemalteco Óscar Isaac como protagonista; y la quinta parte de la saga de aventuras "Indiana Jones", de nuevo con Harrison Ford como estrella.